في خطة شغالة.. مستقبل وطن: الدولة لم تتوقف عن العمل بالرغم من كورونا.. فيديو

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن افتتاح المشاريع مستمر في مصر بغض النظر عن الوضع الاقتصادي العالمي نتيجة كورونا: "فيه خطة شغالة"، ىمتابعا: هناك خطة محدده تعمل عليها الدولة.

وأضاف خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك خطة كبرى تعمل عليها الحكومة المصرية بعملية منظمة تسير على خط لا تحيد عنه مهما واجهت من صعوبات على الحدود وما شابه.





وأوضح، الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما ينبه المصريين بضروره التماسك على الجبهة الداخلية المصرية، وهو ما يستلزم يقظة من قبل المواطنين: "الإخوان قاعدين معانا وكل همهم أنهم يوقعوا البلد، وده وضع مش موجود في العالم كله..هما جزء صغير أوي بس موجود".

وتابع: بالرغم من كل هذا إلا ان الدولة استطاعت أن تنظم انتخابات مجلس الشيوخ، وفيما يخص الانتخابات البرلمانية، أوضح أن نظام القائمة تضم كافة الأصوات المختلفة داخل مجلس النواب، مشددا على ضرورة وجود الأصوات تحت قبة البرلمان.