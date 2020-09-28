AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في خطة شغالة.. مستقبل وطن: الدولة لم تتوقف عن العمل بالرغم من كورونا.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
المهندس حسام الخولي،
المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن
Advertisements
إسراء صبري

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن افتتاح المشاريع مستمر في مصر بغض النظر عن الوضع الاقتصادي العالمي نتيجة كورونا: "فيه خطة شغالة"، ىمتابعا: هناك خطة محدده تعمل عليها الدولة.

وأضاف خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك خطة كبرى تعمل عليها الحكومة المصرية بعملية منظمة تسير على خط لا تحيد عنه مهما واجهت من صعوبات على الحدود وما شابه.


وأوضح، الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما ينبه المصريين بضروره التماسك على الجبهة الداخلية المصرية، وهو ما يستلزم يقظة من قبل المواطنين: "الإخوان قاعدين معانا وكل همهم أنهم يوقعوا البلد، وده وضع مش موجود في العالم كله..هما جزء صغير أوي بس موجود".

وتابع: بالرغم من كل هذا إلا ان الدولة استطاعت أن تنظم انتخابات مجلس الشيوخ، وفيما يخص الانتخابات البرلمانية، أوضح أن نظام القائمة تضم كافة الأصوات المختلفة داخل مجلس النواب، مشددا على ضرورة وجود الأصوات تحت قبة البرلمان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم الشمل.. مستقبل وطن يكشف حقيقة الأحزاب في قائمة من أجل مصر

مستقبل وطن يتصدر المشهد الانتخابي في أسيوط بعد جمود سببته أزمة كورونا

قيادي بمستقبل وطن: الشباب إضافة كبيرة لمجلس الشيوخ

البرلمان يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.. نواب: واجب وطني نص عليه الدستور.. ويؤكدون: يعمل على تقوية وتماسك الجبهة الداخلية بالبلاد في مواجهة التحديات الخارجية

ننشر أسماء القائمة الوطنية من أجل مصر بعد فوزها بانتخابات الشيوخ

رئيس حزب إرادة جيل: البرلمان المقبل عليه دور كبير في ترجمة إنجازات الدولة

ترشيحاتنا

تعليق ساخر من أحمد موسي بعد فوز الزمالك علي الجونة.. شاهد

الشدة بتغربل اللمة الكذابة.. رسالة غامضة من دنيا عبد العزيز عبر إنستجرام

هل يجوز قراءة السور دون ترتيب فى الصلاة ؟

بحظر دخول المنتجات.. السعودية توجه ضربة اقتصادية قوية إلى تركيا

السيسي الإنسان.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جديدة حول منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة.. شاهد

بـ جينز ممزق.. هند رضا بإطلالة تكشف جمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الحظر.. عروس تبحث عن سيارة أجرة بعد انتهاء زفافها وتتسبب في أزمة مرورية

صاحب نظرية الفيروس مؤامرة.. كورونا يقتل أحد أكبر مؤيدي ترامب

تفاصيل مؤلمة.. جدة تضحي بنفسها من أجل إنقاذ حفيدتها من الغرق