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أشرف صبحي: اعتماد الرياضة كمادة نجاح ورسوب.. تأهيل الشباب لسوق العمل وخلق محاكاة لمجلس الوزراء

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:40 ص
أشرف صبحي، وزير الشباب
أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
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إسراء صبري

تناول الدكتور أشرف صبحي العديد من الموضوعات الهامة في حديثة أمس ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، حيث تناول اللقاء الحديث عن دعم وزارة الشباب والرياضة للشباب المصري ودورها في نشر الوعي بينهم، كما تناول اللقاء الحديث عن كلا من الاستثمار في مجال الرياضة وأهداف الوزارة.

عن طريق التنمية المستدامة.. صبحي يكشف دور وزارة الشباب في التأهيل لسوق العمل.
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تهتم ببرامج التنمية المستدامة من أجل تأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر من أجل القضاء على البطالة، وأيضا تحسين النمط الصحي للمصريين وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، بالإضافة إلى المشاركة السياسية، وغيرها من الأهداف.

وتابع خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، أهداف التنمية المستدامة تشمل تحسين النمط الصحى للمواطنين، التنمية الرياضة للمجتمع، توسيع قاعدة الرياضة فى مصر، إطلاق المهارات الإبداعية، اكتشاف الرياضيين والموهوبين وتوعيهم، توفير الخدمات الشبابية والرياضة فى المحافظات، بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتدعيم الوعى السياسى وتعميق النشأة السياسية، وتنمية الموارد وصولًا للتمويل الذاتى فى المجالين الرياضى والشبابى.

أشرف صبحي: نعمل على إنشاء محاكاة لمجلس الوزراء داخل الوزارة.
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن خريجي شباب الطلائع والبرلمان من الوزارة يتواجد جزء منهم حاليا داخل مجلس الشيوخ والنواب، ولهذا تسعى الوزارة إلى تكريس الثقافة التشريعية وشرح مفهوم الأدوات الرقابية للشباب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، الوزارة تدرس إنشاء محاكاة لمجلس الوزراء داخل الوزارة بالإضافة إلى تواجد برلمان الطلائع والشباب، وذلك من أجل تكوين منظومة سياسية كاملة داخل الشباب والرياضة

أشرف صبحي يعلنها: ستتم إضافة مادة الرياضة على الفصول الدراسية كمادة نجاح ورسوب .

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع كافة الوزارات، متابعا "نسعى إلى إخراج أول برنامج ينص على أن تكون الرياضة مادة أساسية مع باقي المواد"، موضحا أن وزير التربية والتعليم قرر أن تكون الرياضة مادة نجاح ورسوب.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، "الناس دلوقتي بتصدق بلادها"، معقبا: قبل عام 2011 كانت هناك فجوة بين الشباب والحكومة ولم يكن هناك ثقة بينهما، حيث إن البعض قام باستغلال الشباب لما هو في صالحه.

وزير الشباب والرياضة يتحدث عن دور مراكز الشباب في نشر الوعي.

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تبذل جهد كبير من أجل أكمال تكوين شخصية الفرد، متابعا: الشخصية المتكاملة تتمثل في التكامل البدني والعقلي والاجتماعي، ولهذا يجب أن نقدم للفرد ومنذ البداية المعرفة الصحيحة والرياضة السليمة.

وأضاف خلال حواهر ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، وزارة الشباب تقدم العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بالشباب والتنشئة الصحيحة، معقبا: مراكز الشباب بتقدم مواهب شبابية على أعلى مستوى.

أشرف صبحي: الشباب محور التنمية الأساسي.
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية تولي الشباب اهتماما كبيرا الفترة الحالية، متابعا: الشباب يعد محورا أساسيا في التنمية المستدامة، مشددا على وجود ازدهار يشهده قطاع الشباب والرياضة في مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، الوزارة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل عمل تنشئة متكاملة للطفل المصري منذ مرحلة الطفولة والتي تبدأ من عام 5 سنوت وحتى 17 عاما، معقبا: يتم التعاون أيضا مع كافة الوزارات المعينة والمؤسسات من أجل توعية وتنوير العقول المصرية ومخاطبتها بمختلف مستوياتها. 

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