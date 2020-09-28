أشرف صبحي: اعتماد الرياضة كمادة نجاح ورسوب.. تأهيل الشباب لسوق العمل وخلق محاكاة لمجلس الوزراء

تناول الدكتور أشرف صبحي العديد من الموضوعات الهامة في حديثة أمس ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، حيث تناول اللقاء الحديث عن دعم وزارة الشباب والرياضة للشباب المصري ودورها في نشر الوعي بينهم، كما تناول اللقاء الحديث عن كلا من الاستثمار في مجال الرياضة وأهداف الوزارة.



عن طريق التنمية المستدامة.. صبحي يكشف دور وزارة الشباب في التأهيل لسوق العمل.

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تهتم ببرامج التنمية المستدامة من أجل تأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر من أجل القضاء على البطالة، وأيضا تحسين النمط الصحي للمصريين وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، بالإضافة إلى المشاركة السياسية، وغيرها من الأهداف.



وتابع خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، أهداف التنمية المستدامة تشمل تحسين النمط الصحى للمواطنين، التنمية الرياضة للمجتمع، توسيع قاعدة الرياضة فى مصر، إطلاق المهارات الإبداعية، اكتشاف الرياضيين والموهوبين وتوعيهم، توفير الخدمات الشبابية والرياضة فى المحافظات، بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتدعيم الوعى السياسى وتعميق النشأة السياسية، وتنمية الموارد وصولًا للتمويل الذاتى فى المجالين الرياضى والشبابى.



أشرف صبحي: نعمل على إنشاء محاكاة لمجلس الوزراء داخل الوزارة.

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن خريجي شباب الطلائع والبرلمان من الوزارة يتواجد جزء منهم حاليا داخل مجلس الشيوخ والنواب، ولهذا تسعى الوزارة إلى تكريس الثقافة التشريعية وشرح مفهوم الأدوات الرقابية للشباب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، الوزارة تدرس إنشاء محاكاة لمجلس الوزراء داخل الوزارة بالإضافة إلى تواجد برلمان الطلائع والشباب، وذلك من أجل تكوين منظومة سياسية كاملة داخل الشباب والرياضة

أشرف صبحي يعلنها: ستتم إضافة مادة الرياضة على الفصول الدراسية كمادة نجاح ورسوب .



قال أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع كافة الوزارات، متابعا "نسعى إلى إخراج أول برنامج ينص على أن تكون الرياضة مادة أساسية مع باقي المواد"، موضحا أن وزير التربية والتعليم قرر أن تكون الرياضة مادة نجاح ورسوب.



