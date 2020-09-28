AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حقيقة ترشح إيهاب توفيق لمجلس النواب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

حرص الفنان ايهاب توفيق على نفى شائعات ترشحة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من حسابه على انستجرام.


وكتب توفيق: "بخصوص الصور والأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن الترشح لمجلس النواب، الخبر جزء منه صحيح ولكن نظرا لاتخاذ القرار في وقت متأخر، فلم تُستكمل كل الأوراق اللازمة، وكان أمس الموافق 26-9-2020، هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبة للترشح ونظرا لضيق الوقت وعدم استكمال المستندات اللازمة لم يتم الترشح".


وتابع: "بخصوص الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، فنحن نعتبر الشخص الذي قام بتصويرها ما هو إلا شخص حرامي وسارق، لأنه تسبب في نشر خبر لم يكن صحيح على أكمل وجه ودون موافقتي مع العلم أني طلبت منه عدم تصويري أكثر من مرة”.


وأضاف: “من ناحية أخرى أتوجه بالشكر لكل الناس اللى أرسلت لي وشجعتني على هذه الخطوة ولكن للأسف لم تتم وخيرها في غيرها”.

حقيقة ترشح إيهاب توفيق لمجلس النواب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقيع الكشف الطبي على 8 من راغبي الترشح لمجلس النواب بالوادي الجديد

بعد يومين من فتح باب الترشح .. 137 مرشحا لمجلس النواب في الإسكندرية

ارتفاع أعداد المتقدمين للترشح لمجلس النواب في الدقهلية إلى 279 مرشحا

12 مرشحا جديدا لمجلس النواب بالإسكندرية.. 188 يتقدمون بأوراقهم بعد مرور 7 أيام

أمين تنظيم مستقبل وطن بـ كفر الشيخ ينفي ترشحه بـ القائمة الوطنية

رئيس الزمالك يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن ميت غمر.. صور

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: الجنايني دمر الإسماعيلي والمصري وطنطا

حماية المستهلك يفجر مفاجأة جديدة بشأن استرداد مصروفات أتوبيسات المدراس العام السابق

بسبب حريق.. إصابة 18 محتجزا بقسم أول شبرا الخيمة بحالات اختناق

الجهاز مبيغلبش.. رئيس حماية المستهلك يروي تفاصيل إلقاء القبض على صاحب صفحة إلكترونية.. فيديو

شاهد.. ملخص مباراة الزمالك والجونة وحصيلة 7 أهداف

سر خفض الفائدة بالبنوك.. نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات يكشف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استهزأ بكورونا.. رجل بين الحياة والموت بعدما تجاهل الفيروس

شاهد.. سحل امرأة عجوز والاعتداء عليها بوحشية على أيد الشرطة البريطانية بسبب كورونا

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم