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فن

أخبار الفن.. حقيقة ترشح إيهاب توفيق لمجلس النواب.. التفاصيل الكاملة لاعتداء عمر الشريف على أحمد رمزي في التصوير

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد"  العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي

في ذكرى رحيل أحمد رمزي.. التفاصيل الكاملة لاعتداء عمر الشريف عليه في التصوير

تحل اليوم ذكرى وفاة فتى الشاشة الأول أحمد رمزي، الذي اشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل فى أفلامه ومن أبرزها "عائلة زيزى"، "تمر حنة"، و"أيامنا الحلوة

نادين نجيم: "هناك نساء تحب جلّادها"

حلّت النجمة نادين نسيب نجيم ضيفة على مقدمي البرنامج الثلاثة نيقولا معوض وخالد سليم وقيس الشيخ نجيب، ودافعت نادين بشدة عن المرأة التي يفرض الرجل عليها السيطرة ولا يدع لها قرارًا، وبعدما أقر قيس إن نساءه تحبه بشده، بررت نادين ذلك قائلة "هناك نساء تحب جلّادها".


في ذكرى ميلاد علاء ولي الدين.. رحل قبل أن يكمل هذا العمل.. ووالده فنان شهير
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان علاء ولى الدين الذي رحل عن عمر يناهز التاسعة والثلاثين، واستطاع ان يقدم عديدًا من الاعمال الفنية التي تظل خالدة في ذاكرة ووجدان المشاهد المصري والعربي. 

حقيقة ترشح إيهاب توفيق لمجلس النواب

حرص الفنان ايهاب توفيق على نفى شائعات ترشحة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من حسابه على انستجرام

سامي مغاوري يكشف تفاصيل تحضيره لشخصية السلطان بـ علاء الدين
كشف الفنان الكبير سامي مغاوري عن تفاصيل تحصيره لشخصية السلطان بمسرحية "علاء الدين" التى تعرض حاليا على مسرح كايرو شو بمدينة ٦ أكتوبر

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