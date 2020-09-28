علي ومحمد صلاح أبوجريشة يساندان الدراويش قبل مواجهة الجيش اليوم في الدوري.. والإسماعيلي يتوجه لهم بالشكر

وجه مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان الشكر والتقدير للكابتن علي ابو جريشه فاكهه الكره المصرية والكابتن محمد صلاح ابو جريشه نجم الكره المصريه وذلك لزيارتهما لمقر اقامة الفريق الاول للنادي الاسماعيلي بالقاهرة، ولقائهما بالجهاز الفني واللاعبين من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم وذلك قبل لقاء الغد أمام طلائع الجيش بملعب جهاز الرياضة العسكرى.





ويثمن المهندس ابراهيم عثمان هذه الزيارة لانها تأتي في وقت الاسماعيلي أحوج مايكون الي تكاتف الجميع داخل وخارج القلعه الصفراء من أجل اخطى تلك المرحلة الصعبة وإعادة الثقة للاعبين.





الجدير بالذكر ان مجلس الاداره وجه الشكر الى جميع رموز ونجوم الاسماعيلي عند زيارتهم لقلعه الدراويش مشجعين للفريق الاول اثناء تدريبه الاساسي قبل اللقاء الهام.





وكان كابتن علي ابو جريشه والكابتن محمد صلاح إعتذرا عن حضور المبادرة أمس بسبب ارتباطات حالت دون تواجدهما بمران الفريق أمس.



