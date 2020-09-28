AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. رضيع عمره 6 أشهر يتزلج على الماء وحيدًا وهجوم حاد على والديه.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:40 ص
رضيع
رضيع
Advertisements
عزة عاطف
تعرض والدا طفل شهير على انستجرام يبلغ من العمر 6 لهجوم حاد بعد نشرهم لفيديو يظهر طفلهما يتزلج وحيدًا على الماء في إحدى البحيرات بعد اصطحابه في نزهة.

تعرض الزوجان «كيسي» و«ميندي هامفيريز» لانتقادات شديدة بعد مشاركة فيديو لابنهما الصغير ريتش كيسي هامفيرز وهو يستمتع بالرياضات المائية داخل بحيرة.

يدعي الزوجان الأمريكيان أن ابنهما، الذي ولد في مارس الماضي، متقدم بالنسبة لسنه ويمكنه الوقوف بمفرده وهو يبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

يمتلك الطفل حساب شهير على Instagram حيث يشارك والديه جميع إنجازاته المذهلة مع العالم، لكن بعد مشاركة آخر فيديو لهم أثناء التزلج على الماء في بحيرة باول بولاية يوتا.

 يقول المنشور: "ذهبت للتزلج على الماء في عيد ميلادي بعد 6 أشهر، يبدو أن هذه مشكلة كبيرة ... #worldrecord."

لكن الفيديو أثار مخاوف البعض ممن قالوا إن بأن الزوجين يضعان شهرة وسائل التواصل الاجتماعي قبل سلامة ابنهما الرضيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزوج الوفي| يصارع قرشًا مفترسًا لإنقاذ زوجته من بين فكيه.. صور

فيديو مثير للجدل كشف إهمالها.. أم في حالة سكر تعرض حياة رضيعتها للخطر.. شاهد

شرطي يطلق 10 رصاصات على طفل مصاب بالتوحد في أمريكا.. شاهد

ترشيحاتنا

سقوط عرش الذهب.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 28-9-2020

حقيقة ترشح إيهاب توفيق لمجلس النواب

بعد افتتاح الرئيس السيسي لمجمع مسطرد.. البترول تعلن خبرا سارا للمصريين

أخبار الفن.. انهيار زوجة المنتصر بالله فى الجنازة.. حمل ندى موسى يثير الجدل

ماذا يحدث عن زيادة الزيت في السيارة؟

منع الوصول للكعبة.. قرارات مهمة للسعودية مع عودة العمرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق دور الصدفة في دخول أحمد رمزي التمثيل.. أسرار تطليقه نجوى فؤاد بعد 17 يوما فقط

شاهد.. رضيع عمره 6 أشهر يتزلج على الماء وحيدًا وهجوم حاد على والديه.. فيديو

أثناء الحظر.. عروس تبحث عن سيارة أجرة بعد انتهاء زفافها وتتسبب في أزمة مرورية