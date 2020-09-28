شاهد.. رضيع عمره 6 أشهر يتزلج على الماء وحيدًا وهجوم حاد على والديه.. فيديو





تعرض الزوجان «كيسي» و«ميندي هامفيريز» لانتقادات شديدة بعد مشاركة فيديو لابنهما الصغير ريتش كيسي هامفيرز وهو يستمتع بالرياضات المائية داخل بحيرة.





يدعي الزوجان الأمريكيان أن ابنهما، الذي ولد في مارس الماضي، متقدم بالنسبة لسنه ويمكنه الوقوف بمفرده وهو يبلغ من العمر ثلاثة أشهر.





يمتلك الطفل حساب شهير على Instagram حيث يشارك والديه جميع إنجازاته المذهلة مع العالم، لكن بعد مشاركة آخر فيديو لهم أثناء التزلج على الماء في بحيرة باول بولاية يوتا.





يقول المنشور: "ذهبت للتزلج على الماء في عيد ميلادي بعد 6 أشهر، يبدو أن هذه مشكلة كبيرة ... #worldrecord."





لكن الفيديو أثار مخاوف البعض ممن قالوا إن بأن الزوجين يضعان شهرة وسائل التواصل الاجتماعي قبل سلامة ابنهما الرضيع.

تعرض والدا طفل شهير على انستجرام يبلغ من العمر 6 لهجوم حاد بعد نشرهم لفيديو يظهر طفلهما يتزلج وحيدًا على الماء في إحدى البحيرات بعد اصطحابه في نزهة.