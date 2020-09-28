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رياضة

حسين السيد يرد على انتقاله لـ بيراميدز : تقاضيت 3 آلاف دولار فقط مع الصفاقسي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف الظهير الأيسر للنادي الأهلي حسين السيد حقيقة توقيعه لفريق بيراميدز خلال فترة الانقالات الصيفية الجارية.

وقال حسين السيد في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 1 "عقدي ممتد مع الأهلي لمدة موسمين وسأعود للتدريبات يوم الخميس المقبل، ولا صحة على الإطلاق عما يقال بخصوص انتقالي لـ بيراميدز".

وتابع "أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي قرار يتخذه النادي، تعجبت للغاية من الأخبار التي خرجت وتقول إنني وقعت لـ بيراميدز".

وعن تجربته مع الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة: "ذهبت للصفاقسي بمبلغ لن يُصدقه أي أحد. مبلغ يجعل الجميع يُشفق علي عنده يعلم قيمته".

وكشف "حصلت من الصفاقسي على 3 آلاف دولار فقط، وفي النهاية تركت الأموال هناك مع صديقي".

واستمر "عندما ذهبت للصفاقسي كنت أتوقع استقبالي وإرسال النادي لسيارة لنقلي، ولكن فوجئت بما حدث وانتظرت طويلا في المطار وبعدها وجدت سيارة نصف نقل مُحملة بالسمك جاءت لنقلي".

وأتم "الأهلي دفع لي أموالا لمساندتي وأشكر النادي بشدة على وقوفه بجانبي".
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