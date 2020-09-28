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تمارين من صباح البلد لعضلات الكتف.. وكيفية اختيار الجيم المناسب.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:44 ص
الإعلامية فرح سعيد
الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية،
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هاجر إبراهيم
قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، نصائح وكيفية اختيار المدرب الخاص في الجيم

وقالت، إن هذا يتوقف على الأولويات للفرد الذي بدوره يحدد اولًا مكان الجيم الخاص به ودرجة قربه من المنزل، ولكن في حالة عدد توافر الإمكانيات والمعدات اللازمة فيه يجب التوجه لمكان آخر لتحقيق الهدف من التمرين.

وأكد حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأثنين، أن فترة المدرب الخاص للتمرين والمتابعة معه، ليست فقط لإعطاء الفرد مجموعة من التمارين لأن من السهل الحصول على مجموعة من التمارين من أي موقع إلكتروني أو الأصدقاء، ولكن في الأساس هو عمل خطة أو برنامج معين لتحقيق هدفه، وأن يجب التأكد من خبرة المدرب ونجاحه وما حققه من قبل مع آخرين، لأن هذا سيجعل الثقة أزيد ودافع قوي للوصول لأحسن نتيجة. 

وأوضح حسام أبو هاشم مجموعة من التمارين المتعلقة بالكتف، سواء الكتف الأمامي أو الجانبي أو الخلفي فكل زاوية من الكتف لها تمارين خاصة بها لتنشيط عضلات الكتف. 

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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