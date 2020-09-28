الدوا كان مر..أسماء مصطفى : إجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت سببا في صمود مصر فى جائحة كورونا

قالت الإعلامية أٍماء مصطفى ، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر على مدار الست سنوات الماضية ، كانت هي السبب وراء صمود مصر أمام جائحة كورونا ، في الوقت الذي انهار فيه اقتصاد دول عظمى.





ولفتت الإعلامية أسماء مصطفى ، خلال برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أنه على الرغم من صعوبة تلك القرارات الاقتصادية ، إلى أن المصريين صمدوا ، وكان ذلك سببا في توجيه الرئيس السيسي التحية لهم بالأمس ، متابعة "الدوا كان مر بس مهم " .





وأشارت "مصطفى" ، إلى أن افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد ، بعد سنوات من إغلاقه ، سيساهم في طفرة في قطاعات البترول .





وقال الرئيس السيسي ، بالأمس ، خلال افتتاحه لمجمع التكسير الهيدروجيني، إن الدولة المصرية تدعو كافة المصريين والقطاع الخاص بالمشاركة في بناء الدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة المصرية تحتمل بالكامل كافة اشتراطات الدولة مع القطاع الخاص.





وأشار إلى أن حياة الناس فى مسطرد مش على قد المحور اللى عايزين نفتتحه .. علشان الناس تقدر تتحرك بسهولة عليه"، لافتا إلى أننا نسعى لعمل العديد من المشروعات فى مسطرد.