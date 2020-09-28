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أخبار العالم

رفع القيود.. فيكتوريا الاسترالية الأكثر تضررا تنتصر على كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:42 ص
. فيكتوريا الاسترالية
. فيكتوريا الاسترالية الأكثر تضررا تنتصر على كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية الأكثر تضررا من فيروس كورونا، اليوم الأثنين، خمس إصابات فقط وهو الرقم الأدنى من الحالات الذي تسجله الولاية منذ 12 يونيو.

وبذلك، خرجت مدينة ملبورن أكبر المدن الاسترالية من حظر تجول ليلي دام نحو شهرين، وترافق مع رفع اجراءات اغلاق أخرى كان قد تم فرضها في عاصمة الولاية التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.

كما تم رفع القيود عن أعمال البناء والصناعات في المدينة، وأعيد فتح الحضانات وسُمح باحياء المناسبات الدينية على نطاق ضيق.


وقال رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز إن التراجع في الإصابات كان "كبيرا جدا جدا"، مشيرا الى الاستمرار في رفع القيود. 

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "نحن قريبون جدا من امتلاك القدرة كي نخطو خطوة كبيرة ،خطوة كبيرة نحو حياة طبيعية".

وسيتمكن سكان ملبورن من الخروج من منازلهم في أي وقت للتوجه الى العمل أو ممارسة الرياضة أو التبضع، إلا أن عليهم البقاء ضمن نطاق 5 كيلومترات من مكان إقامتهم تحت طائلة دفع غرامة بنحو 5 آلاف دولار أسترالي (3 آلاف يورو). 

ولا تزال الشركات غير الأساسية ممنوعة من إعادة فتح ابوابها، وكذلك المطاعم بامكانها فقط العمل عبر خدمة التوصيل المنزلي.

وكانت ملبورن بؤرة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في أستراليا، بعد أن أدت خروقات أمنية الى تسلل مسافرين مصابين من الفنادق التي تم حجرهم فيها. 

وبشكل عام نجحت استراليا نسبيا في الحد من انتشار كوفيد-19 باجمالي عدد إصابات بلغ 27 ألفا و875 وفاة، في بلد يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة. 

وحاليا أبلغت معظم المناطق عن عدد قليل من الإصابات اليومية الجديدة أو عدم تسجيل إصابات على الإطلاق، ما يسمح برفع القيود في معظم أنحاء البلاد.
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