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داليا أيمن: افتتاح مكتب سجل تجارى برمسيس بعدد متعاملين يصل لـ 400 فرد يوميا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
الإعلامية داليا أيمن
الإعلامية داليا أيمن
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هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية داليا أيمن، إن الدولة تبذل جهدا كبيرا لتطوير مكاتب السجل التجارى من أجل راحة جميع العاملين فى هذا القطاع.

وأضافت "داليا"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة استطاعت أن تربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجارى مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، فى إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وتابعت أن الدولة تقوم بتطوير مكاتب السجل التجارى مثل الدول الخارجية وأفضل، لافتة إلى أنه تم إفتتاح مكتب سجل تجارى نموذجى بمنطقة رمسيس، بعدد متعاملين يصل إلى 300 إلى 400 فرد يوميا.

وأكدت الخدمة هناك تستغرق من 10 إلى 20 دقيقة بعدما كان يستغرق عدة أيام، متابعة أن الشخص يستطيع أن يذهب وينجز بشكل أسرع لتوفير الوقت هناك.
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