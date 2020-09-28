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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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التعليم تعلن عن المنصات الإلكترونية المتاحة للطلاب استعدادا للدراسة.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:11 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين، ومنها:

المصري اليوم 
السيسي يشهد افتتاح عدة مشروعات بقطاع البترول بمسطرد

اليوم السابع 
التعليم تعلن عن المنصات الإلكترونية المتاحة للطلاب استعدادا للدراسة 

 أخبار اليوم
الصحة: إرتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 95080 وخروجهم من المستشفيات 

الأهرام 
رئيس جامعة عين شمس للأهرام: عودة الممارسة الطبية بمستشفياتنا بنسبة 100% 

مصراوى 
سعفان: منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا للعمالة غير المنتظمة فى المشروعات الكبرى 

الشروق 
وزير الأوقاف: الإخوان لا يعرفون سوى الهدم والإبلاغ عن المخربين واجب وطنى 

الوطن 
وزير الرياضة: إنشاء طلائع مجلس الوزراء قريبا لمحاكاة الحكومة
 
صدى البلد
الأهلى يكشف حقيقة التفاوض مع سباليتي وموسيمانى 

الشرق الأوسط 
إتفاق غير مسبوق يحرر ألف أسير 
جريفيث ل الشرق الأوسط: سعيد بهذا الإنجاز وآمل تقدما فى الملفات الأخرى 

سكاى نيوز عربية 
الرياض تعلن عقد قمة العشرين افتراضيا فى موعدها المقرر 

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