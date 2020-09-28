التعليم تعلن عن المنصات الإلكترونية المتاحة للطلاب استعدادا للدراسة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين، ومنها:
المصري اليوم
السيسي يشهد افتتاح عدة مشروعات بقطاع البترول بمسطرد
اليوم السابع
التعليم تعلن عن المنصات الإلكترونية المتاحة للطلاب استعدادا للدراسة
أخبار اليوم
الصحة: إرتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 95080 وخروجهم من المستشفيات
الأهرام
رئيس جامعة عين شمس للأهرام: عودة الممارسة الطبية بمستشفياتنا بنسبة 100%
مصراوى
سعفان: منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا للعمالة غير المنتظمة فى المشروعات الكبرى
الشروق
وزير الأوقاف: الإخوان لا يعرفون سوى الهدم والإبلاغ عن المخربين واجب وطنى
الوطن
وزير الرياضة: إنشاء طلائع مجلس الوزراء قريبا لمحاكاة الحكومة
صدى البلد
الأهلى يكشف حقيقة التفاوض مع سباليتي وموسيمانى
الشرق الأوسط
إتفاق غير مسبوق يحرر ألف أسير
جريفيث ل الشرق الأوسط: سعيد بهذا الإنجاز وآمل تقدما فى الملفات الأخرى
سكاى نيوز عربية
الرياض تعلن عقد قمة العشرين افتراضيا فى موعدها المقرر