التعليم تعلن عن المنصات الإلكترونية المتاحة للطلاب استعدادا للدراسة.. يتصدر نشرة صباح البلد

المصري اليوم

السيسي يشهد افتتاح عدة مشروعات بقطاع البترول بمسطرد





اليوم السابع

التعليم تعلن عن المنصات الإلكترونية المتاحة للطلاب استعدادا للدراسة





أخبار اليوم

الصحة: إرتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 95080 وخروجهم من المستشفيات





الأهرام

رئيس جامعة عين شمس للأهرام: عودة الممارسة الطبية بمستشفياتنا بنسبة 100%





مصراوى

سعفان: منظومة متكاملة اجتماعيا وصحيا للعمالة غير المنتظمة فى المشروعات الكبرى





الشروق

وزير الأوقاف: الإخوان لا يعرفون سوى الهدم والإبلاغ عن المخربين واجب وطنى





الوطن

وزير الرياضة: إنشاء طلائع مجلس الوزراء قريبا لمحاكاة الحكومة

صدى البلد

الأهلى يكشف حقيقة التفاوض مع سباليتي وموسيمانى





الشرق الأوسط

إتفاق غير مسبوق يحرر ألف أسير

جريفيث ل الشرق الأوسط: سعيد بهذا الإنجاز وآمل تقدما فى الملفات الأخرى





سكاى نيوز عربية

الرياض تعلن عقد قمة العشرين افتراضيا فى موعدها المقرر



