محمد جاد: بطء مكاتب السجل التجاري وراء "تطفيش المستثمر"





وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدي، أن الحكومة انتهت من إنشاء قانون موحد ومسجل للمنشآت الاقتصادية، مثل إضافة نشاط على السجل التجاري بسرعة، توفيرا للوقت، كما أن السجل التجاري سيكون موحد وسيجمع جميع التعاملات والتحركات بشكل رسمي.





وتابع أن التطوير في مكاتب السجل المدني يعتبر جزءًا من توجه الدولة وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الرقمنة.





وأكد أنه يجري اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وسيكون هناك مسافات بين الأفراد من أجل عدم تفشي الفيروس.

وأشار إلى أن المكاتب كانت تستغرق عدة الأيام، إلا أن الأن أصبحت تستغرق من 20 إلى 30 دقيقة فقط، مما تعتبر طفرة داخل السجل المدنى، كما أن تلك المشروعات الصغيرة أصبحت تفيد الاقتصاد.

قال الإعلامى محمد جاد، إن بطء مكاتب السجل التجاري قديمًا "كانت بتطفش المستثمر"، إلا أن هذا الأمر سيتغير مع التحديث الجديد للمكاتب.