"اليوم" السعودية: النظام الإيراني يسعى لتهديد السلام العالمي بمحاولاته امتلاك سلاح نووي

ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن النظام الإيراني يسعى لتعزيز قدرته على تهديد السلام العالمي من خلال محاولاته المستمرة لامتلاك السلاح النووي، وهو أمر بالغ الخطورة في حال تحقق لدولة نذرت نفسها لأن تكون الراعي الأول للإرهاب.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الإثنين، بعنوان (الأنشطة الإيرانية.. تهديد للعالم)- أن التهديدات التي يشكلها النظام في إيران على المنطقة والعالم؛ لا تتوقف عند حدود تسليح طهران لأذرعها الإرهابية في لبنان واليمن ودول عربية، بغية أن تستمر تلك الميليشيات في ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم التي تتجاوز كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأشارت إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بأن الـبرنامج الـنووي الإيراني مازال يشكل تهديدًا للسلام الدولي، في ظل استمرار فشل النظام الإيراني في الامتثال لشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولاته المتكررة لإخفاء مساعيه الرامية للحصول علـى سلاح نووي، حيث جاء في تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية مؤخرا بشأن إيران، أن برنامج طهران النووي شكل مصدرًا كبيرًا للقلق للمجتمع الدولي منذ أن تم كشف أنشطتها النووية السرية لأول مرة في عام 2002، فهي تسعى لاستخدامها كأدوات للابتزاز النووي، تنتهك شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وبينت أن ما تضمنه أيضا من أن الاتفاق الـنووي المبرم مع إيران في 2015 فشل في توفير خطة دائمة للتعامل مع الأنشطة الـنووية المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني، بل إنه شجع طهران وجعلها أكثر خطورة.

وختمت الصحيفة بأن هذه المعطيات الآنفة وغيرها من التفاصيل المرتبطة بمشهد التهديد الإيراني للأمن العالمي تؤكد أن المجتمع الدولي بات أمام خيار أوحد وهو الـتصدي الرادع للسلوك الإيراني الذي يفقد كل أهلية لأن يكون جزءًا طبيعيًا من هذا العالم.



