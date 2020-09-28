القاهرة تستعد لافتتاح معرضها الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس.. أكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة.. يشمل أنشطة فنية وثقافية وورش أعمال فنية بالمجان للأطفال

ويقدم المعرض عروضا وخصومات كببرة على كافة المنتجات التى تحتاجها الأسر من ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث سيقدم المعرض عروضا فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية للاطفال وورش للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة بالاستنسل والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات .









إلى جانب ورش لتبسيط التراث توضح مفهوم التراث العربي وأسرار النجاح في الشخصيات التراثية وعرض لبعض ملامح الشخصية التراثية بالإضافة لمعرض للمنتجات اليدوية ( الخيامية والحلي ) وفقرات فنية لفرقة آلات شعبية وعروض للتنورة والاراجوز بالاضافة الي نشاط مسرح الحديقة الدولية الذي يقدم لزائرى المعرض مسرحية من الساعة ٧ الى ٩ مساءً .









وأضاف محافظ القاهرة أنه تم اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض فى مكان مفتوح يسهل فيه تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الاجراءات الإحترازية حرصًا على سلامة رواد المعرض.







