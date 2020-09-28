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القاهرة تستعد لافتتاح معرضها الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس.. أكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة.. يشمل أنشطة فنية وثقافية وورش أعمال فنية بالمجان للأطفال

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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عبدالعزيز جمال
*انتهاء استعدادات افتتاح معرض القاهرة الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس 
* الدخول بالمجان من الساعة ١٠ صباحًا حتى الساعة  ١١ مساءً 
*يقدم المعرض عروضا وخصومات كببرة على كافة المنتجات التى تحتاجها الأسر


أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بافتتاح معرضها الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس الذى سيبدأ يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر  بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان " سوق مصر " . 


وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض سيشمل أنشطة فنية وثقافية تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة كما سيضم ورش أعمال فنية بالمجان للأطفال .


وتبدأ فاعليات المعرض  الذى سيكون الدخول إليه بالمجان من الساعة ١٠ صباحًا حتى الساعة  ١١ مساءً ويشارك فيه 300 عارض ويعد اكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات .


ويقدم المعرض عروضا وخصومات كببرة على كافة المنتجات التى تحتاجها الأسر من ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث سيقدم المعرض عروضا فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية للاطفال وورش للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة بالاستنسل والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات .


إلى جانب ورش لتبسيط التراث توضح مفهوم التراث العربي وأسرار النجاح في الشخصيات التراثية وعرض لبعض ملامح الشخصية التراثية بالإضافة لمعرض للمنتجات اليدوية ( الخيامية والحلي ) وفقرات فنية لفرقة آلات شعبية  وعروض للتنورة والاراجوز بالاضافة الي نشاط مسرح الحديقة الدولية الذي يقدم لزائرى المعرض مسرحية من الساعة ٧ الى ٩ مساءً .


وأضاف محافظ القاهرة أنه تم اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض فى مكان مفتوح يسهل فيه تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الاجراءات الإحترازية حرصًا على سلامة رواد المعرض.


يذكر أن المعرض تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية .
القاهرة تستعد لافتتاح معرضها الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس.. أكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة.. يشمل أنشطة فنية وثقافية وورش أعمال فنية بالمجان للأطفال
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