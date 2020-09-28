300 متر تحت الماء| شباب مصريون يبتكرون غواصة لاستكشاف الآثار البحرية..شاهد

خصص ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " ى إم سى" تقديم الإعلامية هبة ماهر، فقرة خاصة لـ الحديث مع شباب مصري يبتكر غواصة للتنقيب عن الآثار تحت الماء.





وقال محمود سور، أحد المبتكرين لـ الغواصة، إنهم بدأوا من 2016، وقاموا بدخول مسابقات بداية من 2017.





وأضاف ، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " ى إم سى" تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنهم حصلوا على المركز الأول على مصر، و الرابع عالميا، وأكد أن هذا الابتكار يحافظ على صحة المواطن.





وفى نفس السياق قال كريم وليد، أحد المبتكرين، إن الفكرة جاءت لهم لوجود آثارا كثيرة فى البحار بالإسكندرية، ولذلك تم التوصل لهذا الابتكار.





ولفت إلى أن الشباب المشارك فى الابتكار عمل على تنفيذ مشروع يتم الاستفادة به فى مصر، وأكد أن وزير الاتصالات الدكتور عمر طلعت ابهر بالابتكار، وفى الفترة المقبلة يسعون لغزو السوق المصري.





وتابع أنهم يسعون بـ الابتكار لـ النزول أسفل الأرض لـ 300 متر.