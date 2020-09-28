البورصة تبدأ أولى تعاملات جلسة الاثنين بارتفاع جماعي للمؤشرات

صعدت البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليرتفع مؤشرها القيادي EGX30 بمعدل 0.23% .
وفتح المؤشر القيادي للبورصة EGX30 عند 10.902.22 بقيمة 10.93 مليون جنيه.
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع
وسجل مؤشر EGX100، نمو بنسبة 0.77% عند2.914.81 نقطة بقيمة تداول بلغت 2.94 مليون جنيه.
وصعد المؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة عند 0.88% ليفتح عند 2.024.61 نقطة ، لتبلغ قيمة التداول 2.042 مليون جنيه.
ووصل مؤشر EGX50 عند 2.071.69 نقطة بمعدل 0.08% بقيمة تداول 2.072 مليون جنيه.