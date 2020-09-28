أستاذ تخطيط: توفير مساحات خضراء كبيرة أحد مقومات اشتراطات البناء الجديدة

قال الدكتور إسماعيل الشيمي، أستاذ التخطيط العمراني والعمارة، إنه يجب أن يتزامن مع اشتراطات البناء الجديدة تشريع يجرم مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك مسطحات خضراء كافية في كل بناء للمحافظة على صحة الإنسان.





وأضاف "الشيمي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، أن دراسة الكثافة السكانية في كل منطقة أحد المعايير التي تعتمد عليها اشتراطات البناء، موضحا أنه من الضروري أن يسبق صدور اشتراطات البناء وضع قاعدة بيانات تكون بمثابة لقطة ور أمام المسؤولين.





وتابع أن توفير مساحات خضراء كبيرة في كافة المناطق العمرانية الجديدة تعتبر أحد مقومات إشتراطات البناء الجديدة، لافتًا إلى أن العمران معناه هو حماية المناطق الجديدة من أن تكون عشوائية ومعالجة المناطق العشوائية.





وأكد أن ترخيص البناء يصدر من لجان تتأكد من جودة التصميم، بالإضافة إلى وجود مهندس مشرف ووجود جهة حي لمتابعة البناء، متابعًا أن مخالفات البناء مسئولية تضامنيّة.





وأشار إلى أنه يجب محاسبة المقصر من المسئولين في المحليات، مضيفًا أن أول سلبية في مخالفات البناء هى الارتداد مرة أخرى إلى العشوائية.