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مرأة

بديكور بسيط .. طرق سهلة تجعل منزلك أفضل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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ريهام قدري
صرح المهندس أمجد شمعة إستشارى العمارة والديكور وفنان الديكور ، أن هناك كثيرا من العوامل والمعايير التى تحول المنازل الى أماكن راقية بطريقة راقية وتجعل جميع مكوناته راقية ومرتبة بشكل صحيح، وتجعل المنازل من الأماكن الراقية التى تريح النفس والأعصاب وتجعله تحفة فنية من التحف المعمارية الديكورية.

وقال المهندس أمجد شمعة، أن الألوان لها تأثير كبير على نفسية الإنسان ، حيث ان أهميتها تغطي نطاقًا واسعًا في التصميم والديكور الداخلي، وتؤثر الألوان التي تستخدمها في التصميم الداخلي والديكور على الجو الذي ترغب بإظهاره ضمن المساحة التي تعمل عليها.

وأضاف أن اختيار الالوان المناسبة لغرف النوم بوجه عام شئ غاية في الأهمية، حيث يجب أن تتسم ألوان الغرفة بالراحة والهدوء لذلك يجب اختيار ألوان مناسبة ومريحة للعين، سواء من حيث إختيار اللون المناسب للجدران أو قطع الأثاث لتحقيق التناغم اللوني.

وأشار إلى أن فن الديكور هو أحد الفنون لتصميمات الأثاث والمقتنيات ، بطريقة متحضرة ومعاصرة وذو ذوق رفيع وجذاب، ويعتبر فن الديكور هو أحد الفنون الحديثة في وقتنا الحالي، والتي يلجأ لها العديد من الأشخاص عند تأسيس منازلهم الجديدة، وقد تم تدريس فن الديكور في مدارس وكليات خاصة بذلك، وهذا يرجع إلى أهمية فن الديكور في حياتنا.

وأوضح فنان الديكور العالمى، أن أهم ما يوجد في تصميم الديكورات هي البساطة لأنها عنوان الجمال والرقي ، وكلما كان الديكور تملؤه البساطة كلما ازداد في رقيه وجماله، وذلك يكون من خلال الأثاث البسيط والتحف الرقيقة للمنزل.
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