تطوير العشوائيات: مصر الأقدم في العمران.. لكنها أصبحت الأكثر في مخالفات البناء "فيديو"

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات ، إن مصر لديها أول شعب نظم العمران والبناء، ومع ذلك أصبح الآن أكثر من يخالف البناء، لافتًا إلى أن هناك 387 منطقة غير آمنة على مستوى الدولة غير السكن غير المخطط، والتي تكون تحت مظلة العشوائيات.





وأضاف المهندس خالد صديق، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " TEN"، أن الرئيس كلف بتطوير ونقل السكان فى المناطق الغير آمنة وسيتم الانتهاء من تلك المناطق بنهاية 2020 بتكلفة 38 مليار جنيه، كما أنه سيتم تطوير المناطق العشوائي الغير مخططة بتكلفة اجمالية تقدر 318 مليار جنيه.





وتابع أنه جرى تخصيص 44 مليار جنيه لتطوير الأسواق العشوائية، منوهًا أنه سيتم تصنيف تطوير تلك المناطق وفقًا للتكنولوجيا الحديثة والإحصائيات، مضيفًا أن المناطق الغير آمنة تعرض حياة سكانها لخطر الموت.





وأوضح أن السكن غير الملائم يسكن فيها أشخاص في أماكن غير ملائمة للسكن الآدمي مثل العشش والصفيح، أو البناء المخالف مثل البناء على أراضى الدولة، مشيرًا إلى أن تلك الحالة من الممكن التصالح فيها في حدود القانون.





وأشار إلى أن المناطق العشوائية لا يوجد بها شوارع تتحمل مرور السيارات منها، منوهًا بأنه في حال وجود حالة مرضية في تلك المنطقة يتم حملها حتى الخروج للشارع الرئيسي لنقلها للمستشفى.