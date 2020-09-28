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ديني

وزير الأوقاف: الانتماء الحقيقي للوطن يتطلب احترام الدولة وقائدها وجيشها وشرطتها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة ”متطلبات الولاء والانتماء للوطن” موضوعًا لخطبة الجمعة القادمة.

أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الولاء والانتماء للوطن ليس شعارات تردد أو عبارات تطلق، إنما هو عطاء وشعور بالمسئولية تجاه الوطن، هو حالة من الامتزاج تنشأ بين المواطن والأرض التي ولد عليها ونشأ بها وترعرع في ربوعها، فصارت جزءًا منه وصار جزءًا منها، لا ينفك عنها ولا تنفك عنه.

وطالب الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأضاف وزير الأوقاف أن الانتماء الحقيقي للوطن يتطلب احترام الدولة وعلمها وقائدها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية ، موضحا أن جيل أكتوبر قد أدوا الذي عليهم تجاه وطنهم ، ونحن نحتاج هذه الروح - روح اكتوبر - لنحافظ على وطننا ، ونرقى به إلى المكانة التي يستحقها بين الأمم ، مع غل أيدى الإرهابيين والمتطرفين والخونة والعملاء عن النيل منه أو تعطيل مسيرته في البناء والتمنية .
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