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مرأة

بعد هجوم الفتيات.. كيف دافعت راندا فكري عن برنامجها انت الراجل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:31 م
راندا فكري
راندا فكري
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نهى هجرس - حياة عبد العزيز- عدسة: ندى حمدي
قالت راندا فكري مقدمة برنامج انت الراجل،  بأن النفس البشرية ضعيفة، وعدم تقديم الأهتمام بشكل كافي للرجل يدفعة للنظر لمرأة أخرى، وعدم تفضيل قضاء الوقت مع زوجته.

وتابعت الاعلامية راندا فكري ، في ترصريحات لـ "صدى البلد"، بأن بعض الرجال تنظر للسيدات الأخرى أيضًا لتعويض شئ ما ناقص في زوجته، من حب أو شعور بالراحة والطمأنينه، أو لفرض سيطرته على سيدة أخرى.


وأضافت راندا فكري، ان المشاكل بيت الراجل والمرأة بشكل كبير تؤدي إلى ظهور أجيال لديها العديد من المشاكل النفسية، وعدم الثقة بالنفس، وعدم ثقة كل طرف في الأخر، وينتج عنها طرق تعامل غير سوية.

وان الأجيال الصغيرة تتحدث بطرق غير جيدة، وتعبر عن غضبها من من حولها بكلام غير منطقي، والتحدث عن الطلاق والزواج بشكل غير مسئول دون تجربة أو سابق معرفة، ولكن لما تشاهده من حولها.

والتعامل مع كافة الرجال بشكل عصبي وشديد، ولكن يجب على السيدات والرجال مشاركة بعضهم البعض، والتعاون بشكل دائم لتواجد أجيال سوية نفسيا.

وإليكم ابرز التفاصيل والمعلومات خلال الفيديو التالي...

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