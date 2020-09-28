لزيادة قدرتها على المنافسة والإبداع .. جامعة القاهرة توقع بروتوكولات تعاون لتحقيق المزيد من التطوير





وقعت جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من البروتوكولات والاتفاقيات الهامة مع العديد من الجهات المختلفة ، التى تهدف إلى تطوير الأداء التعليمي فى الجامعة فى مواكبة التطور وزيادة قدرتها على المنافسة مع الجامعات الاخرى ، وفيما يلى يرصد موقع صدى البلد أحدث هذه البروتوكولات التى تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة .





اقرأ ايضا :





الإعداد العلمي للدبلوماسيين





وقعت جامعة القاهرة ، بروتوكول تعاون بين كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية، في المجالات العلمية والأكاديمية والتطبيقية المشتركة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للامكانيات العلمية المتوفرة لدى الطرفين.





وتستهدف جامعة القاهرة التوسع في المساهمة الفعالة في الإعداد العلمي للدبلوماسيين، حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة مع المؤسسات الكبرى في الدولة لرفع الكفاءة والتأهيل الأكاديمي ومنح الدرجات العلمية العليا.





و يتضمن بروتوكول التعاون إعداد الدراسات الأكاديمية العليا ومنح درجة الماجستير الأكاديمي للدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية في المجالات التي يحددها الطرفان.





كما أن بروتوكول التعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية ، يتضمن تنظيم وعقد البرامج والدورات التدريبية والبحوث والدراسات المشتركة، وتبادل الأساتذة والخبراء في جميع الأنشطة البحثية والتدريبية، والتعاون في تنظيم وإقامة الفاعليات والمؤتمرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية، وتبادل المطبوعات والنشرات والمجلات الدورية.





تطوير المستشفيات الجامعية





كما عقدت جامعة القاهرة ، عقد تطوير المستشفيات الجامعية مع شركة "HILL" العالمية، حيث تقوم الجامعة بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة وعلى رأسها مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، كما تحرص الجامعة في كافة مراحله على سلامة الإجراءات وتحقيق المصلحة العامة.

كما يقدم القصر العيني خدمات طبية كبرى ويحمل على عاتقه الخدمة الصحية بمصر ويستفيد من خدماته القادرين وغير القادرين ماديًا، ونتكاتف جميعًا داخل جامعة القاهرة من أجل نجاح هذا المشروع.

و يهدف مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني ، إلى تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه بالتعاون مع صندوق التمويل السعودي ، بالإضافة الى ذلك توجد مشروعات لتطوير وحدة الطواريء وتوسعتها ورفع طاقتها الاستيعابية، ومستشفيات المنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام بمبانيه الشمالي والشرقي والجنوبي، كما تشمل عمليات التطوير مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة، ومستشفى أبو الريش الياباني، ومستشفى أبو الريش الجديدة، والعيادات الخارجية والتي من المنتظر أن تحد من قوائم الإنتظار والتكدس.









اقرا ايضا :





كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الإعلام جامعة القاهرة ، مع معهد الصحافة والتكنولوجيا المغربي حيث إن العلاقات المصرية المغربية تتميز بالقوة والتناغم منذ القدم، مشيرة إلى أن كلية الإعلام تعد من الكليات المتميزة بجامعة القاهرة ووصلت لمكانتها المرموقة بفضل جهود أساتذتها وهي كلية منتجة للكوادر الإعلامية الكبيرة التي تخدم المجتمع الإعلامي داخل مصر وخارجه.

أول بروتوكول تعاون أكاديمي بين المغرب ومصر

وهذا يعد أول بروتوكول تعاون أكاديمي بين المغرب ومصر فيما يتعلق بالاتفاقيات الأكاديمية، كما ان التعاون يمثل جزءًا مهمًا في مجال تطور الدراسات العليا بكلية الإعلام وانفتاحها على الثقافات الأخرى، وبدأت هذه الاتفاقية فكرتها منذ عام ومرت بالعديد من المراحل واللقاءات وتبادل الآراء، وتهدف لمنح ماجستير مهني يتيح للطالب أن يحصل على شهادة مهنية، يحصل الطالب من خلالها على الجانب الأكاديمي والعلمي من كلية الإعلام ويحصل على الجانب المهني والتدريبي من جانب معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا.

إنشاء مركز للإبداع وريادة الأعمال

وفى هذا السياق تم عقد بروتوكول تعاون لإنشاء مركز للإبداع وريادة الأعمال بجامعة القاهرة ، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول 25 عاما؛ والذي يأتي في إطار السعي نحو خلق مجتمع مصري مبدع ومبتكر منتجا للعلوم والتكنولوجيا وقادر على تحديد الأولويات القومية مع ربط استراتيجيات المراكز البحثية والجامعات بالاستراتيجية القومية؛ كما يأتي في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء باستغلال المبنى المجاور لجامعة القاهرة والأراضي المحيطة به بمنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة والسابق صدور قرار بترتيب حق انتفاع لصالح الجامعة بها كمركز للإبداع وريادة الأعمال.

وتشمل عمليات التطوير مجموعة من الأعمال والإجراءات الانشائية الفنية والتكنولوجية اللازمة إلى جانب كافة النواحي المعمارية بما يحافظ على القيمة التراثية؛ ليصبح مركزا خاصا للإبداع وريادة الأعمال لطلاب جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرى وخريجيها، فضلا عن دعم شباب المبتكرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاشراف الفني والعلمي المتخصص.



