بزعم ضمهم في قائمة حب مصر.. التحقيق في واقعة اتهام 3 محامين بالنصب على 12 مواطنًا

تباشر النيابة العامة التحقيق فى واقعة اتهام 12 مواطنا ل 3 محامين يتهمونهم بالنصب والاحتيال عليهم مقابل حصولهم على 10 آلاف جنيه من كل مواطن نظير ضمهم لقائمة "في حب مصر".





بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من مواطنة " 50 سنة " ربة منزل وكان بصحبتها 11 شخصًا آخر، حيث قرروا في بلاغهم أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل 3 محامين.





وأضافوا فى بلاغهم أنهم يتضرون من 3 محامين لقيامهم بالتحصل من كل منهم على مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إدراج أسمائهم فى قائمة حب مصر حيث أوهموهم على خلاف الحقيقة أنهم مسئولون عن الاتحاد المصري للمجالس الشعبية والمحلية التى تتبع قائمة حب مصر حال تواجدهم بمقر نقابة المحامين بالعجوزة.



