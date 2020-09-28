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رياضة

الأهلي يجهز تحويل بنكي لفايلر بقيمة 575 ألف دولار

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قامت بتجهيز إجراءات تحويل بنكي يقدر بــ575 ألف دولار لحساب المدرب السويسري رينيه فايلر  سيتم تحويلها لحسابه في سويسرا بمجرد إعلان فسخ التعاقد وتوقيع أوراق هذا الإتفاق ، وهي عبارة عن 3 شهرين مكافأة الفوز بمسابقة الدوري وشهر مرتب شهر سبتمبر.

وقالت المصادر إن إدارة الأهلي تفاضل حاليًا بين 4 مدربين أجانب من المانيا والتشيك والأرجنتين وايطاليًا  لإختيار احدهم لتولي قيادة الفريق الأحمر خلفًا للسويسري رينيهي فاير الذي سيرحل الخميس المقبل.

 وتؤجل إدارة الأهلي الإعلان عن اي شئ حتي بداية شهر أكتوبر تجنبًا لإمكانية مطالبة فايلر بالشرط الجزائري والمقدر بشهرين من راتبه لكن في بداية الشهر المقبل يمكن لأي طرف إعلان فسخ التعاقد.

وكلفت لجنة التخطيط، امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالتفاوض مع الرباعي وتم بالفعل ترتيب اسمائهم وهناك موافقة مبدئية لقيادة الأهلي.

وقالت مصادر إن الساعات المقبلة سوف تكون حاسمة في ملف المدرب خاصة بعدما أبدي السويسري فايلر تغيير نسبي برغبته في قيادة الفريق خلال المباريات المتبقية بدوري أبطال أفريقيا.
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