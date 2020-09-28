ضبط 45 بطاقة تموينية بحيازة موظف قبل استخدامها فى صرف مقررات الخبز المدعم

نجح ضباط مباحث القاهرة فى ضبط 45 بطاقة تموينية بحيازة موظف بأحد مكاتب التموين بقصد استخدامها فى صرف مقررات الخبز المدعم.
وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط (موظف إدارى بأحد مكاتب التموين بمحافظة الجيزة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته 45 بطاقة تموينية.
وبمواجهته قرر بأنها عهدته ولم يسبق استخدامها فى صرف المقررات التموينية ، وإدعى حيازتها تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.
أسفرت تحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة عن قيام المذكور باستخدام البطاقات المضبوطة حوزته فى صرف مقررات الخبز المدعم من العديد من المخابز، مما يعد استيلاء على المال العام، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة مستغلًا وظيفته لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.