ضبط 45 بطاقة تموينية بحيازة موظف قبل استخدامها فى صرف مقررات الخبز المدعم

نجح ضباط مباحث القاهرة فى ضبط 45 بطاقة تموينية بحيازة موظف بأحد مكاتب التموين بقصد استخدامها فى صرف مقررات الخبز المدعم.





وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط (موظف إدارى بأحد مكاتب التموين بمحافظة الجيزة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته 45 بطاقة تموينية.





وبمواجهته قرر بأنها عهدته ولم يسبق استخدامها فى صرف المقررات التموينية ، وإدعى حيازتها تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.



