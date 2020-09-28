AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 45 بطاقة تموينية بحيازة موظف قبل استخدامها فى صرف مقررات الخبز المدعم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:06 م
بطاقات تموين
بطاقات تموين
Advertisements
كتب – محمد صبري :
نجح ضباط مباحث القاهرة فى ضبط 45 بطاقة تموينية بحيازة موظف بأحد مكاتب التموين بقصد استخدامها فى صرف مقررات الخبز المدعم.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط (موظف إدارى بأحد مكاتب التموين بمحافظة الجيزة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته 45 بطاقة تموينية.

وبمواجهته قرر بأنها عهدته ولم يسبق استخدامها فى صرف المقررات التموينية ، وإدعى حيازتها تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.

أسفرت تحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة عن قيام المذكور باستخدام البطاقات المضبوطة حوزته فى صرف مقررات الخبز المدعم من العديد من المخابز، مما يعد استيلاء على المال العام، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة مستغلًا وظيفته لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقضاء دعوي اتهام رئيسة مكتب تموين الدرب الأحمر بالاختلاس بالتصالح

ضبط مسئول مطحن استولى على 182 طن دقيق بـ 2.5 مليون جنيه بـ القليوبية

بقيمة ٢.٥ مليون جنيه.. ضبط مسئول عن مطحن استولى على ١٨٢ طن دقيق مدعم

سقوط عضو مجلس إدارة شركة هارب من 1350 حكم غرامات بـ14 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الصين وروسيا يحثان أرمينيا وأذربيجان على الهدوء وضبط النفس

كن لطيفًا..منة فضالى تبهر متابعيها بابتسامة في أحدث ظهور

رئيس المقاولون العرب: عماد النحاس لن يعمل كمدرب مؤقت في الأهلي

خلافة فايلر.. 4 مدربين من ألمانيا والتشيك والأرجنتين وإيطاليا على طاولة الأهلي

لا تغلِ الماء جيدا .. الطريقة الصحيحة لعمل الشاي

أستاذ صحة عامة : الوضع في مصر مطمئن وكورونا أوشكت على الانتهاء ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحفيض جديد في أسعار هيونداي توسان hyundai tucson .. صور

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra .. تعرف على السعر والمواصفات.. صور