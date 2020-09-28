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حوادث

ضبط مدير مخبز بلدى بالمطرية لاستيلائه على أموال الدعم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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كتب – محمد صبرى :
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى- كائن بالمطرية لإستيلائه على (2849999 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق.

وتبين قيام المتهم بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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