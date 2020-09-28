ضبط مدير مخبز بلدى بالمطرية لاستيلائه على أموال الدعم

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى- كائن بالمطرية لإستيلائه على (2849999 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق.





وتبين قيام المتهم بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.



