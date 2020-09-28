AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا: تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح مبادرة مراكب النجاة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:22 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "مراكب النجاة" بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية.

و قال: "نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث ستطلق الوزيرة مبادرة "مراكب النجاة" في محافظة المنيا، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، العقيد أ.ح محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019.

 اقرأ المزيد 




يشارك في فعاليات المبادرة المجلس القومي للمرأة ومديرية الشباب والرياضة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وجمعية الاورمان.

 وعقدت وزارة الهجرة على مدار يومين بالتعاون مع المحافظة مجموعة من الدورات التدريبية لعدد من الشباب والفتيات والسيدات، منهم 400 رائدة ريفية و162 شاب وفتاة لاطلاعهم على جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 وجاء استكمال فعاليات "مراكب النجاة" في ثاني محافظات صعيد مصر، وبحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلة المجلس القومي للمرأة

 وتعد المنيا ضمن أكثر 10 محافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية.

 ومن المقرر أن تعقد السفيرة نبيلة مكرم لقاءات مع أهالي محافظة المنيا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكذلك استعراض عدد من النماذج لمخاطر الهجرة غير الشرعية، بجانب استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وكذا التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 5 أيام من طرحها.. الأغنية الرسمية لـ مراكب النجاة تتجاوز 6 ملايين مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي لـ الهجرة

تدريب وتثقيف 400 رائدة ريفية و162 شابا وفتاة في مبادرة مراكب النجاة بالمنيا

في رابع محطاتها.. الهجرة تستعد لإطلاق مبادرة مراكب النجاة بالمنيا

مكرم تصل المنيا لعقد لقاءات مع أهالي المحافظة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

ترشيحاتنا

5 علامات تحذيرية لـ السكتة الدماغية .. تعرف عليها

يرغب في التدريب بإيطاليا.. سباليتي يصدم جماهير الأهلي

أخبار الرياضة.. حقيقة تفاوض الأهلي مع سباليتي.. أمير مرتضى يكشف عن عقوبة بن شرقي

هبوط اضطراري لطائرة يتسبب في أزمة بـ قطر

صدى البلد يكشف سر زيارة عمر خربين لـ مصر.. وهل الزمالك فاوضه؟

بفيديو من كواليس شارع محمد علي.. شيريهان تستعيد ذكرياتها مع المنتصر بالله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهدد حياتك.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بجلطات الدم

تحفيض جديد في أسعار هيونداي توسان hyundai tucson .. صور

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها