محافظ المنيا: تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح مبادرة مراكب النجاة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "مراكب النجاة" بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية.





و قال: "نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية.





جاء ذلك خلال استقباله السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث ستطلق الوزيرة مبادرة "مراكب النجاة" في محافظة المنيا، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، العقيد أ.ح محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019.





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يشارك في فعاليات المبادرة المجلس القومي للمرأة ومديرية الشباب والرياضة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وجمعية الاورمان.





وعقدت وزارة الهجرة على مدار يومين بالتعاون مع المحافظة مجموعة من الدورات التدريبية لعدد من الشباب والفتيات والسيدات، منهم 400 رائدة ريفية و162 شاب وفتاة لاطلاعهم على جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه ظاهرة الهجرة غير الشرعية.





وجاء استكمال فعاليات "مراكب النجاة" في ثاني محافظات صعيد مصر، وبحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلة المجلس القومي للمرأة





وتعد المنيا ضمن أكثر 10 محافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية.



