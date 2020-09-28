AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لليوم الثانى.. القضاء الإدارى يستقبل طعون المستبعدين من انتخابات النواب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:12 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
واصلت محاكم القضاء الإدارى استقبال طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين وتستمر حتى غدا الثلاثاء لليوم الثانى على التوالى .

وتفصل المحاكم في الطعون أيام الأربعاء والخميس والجمعة، لتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعتها لاعلان القائمة النهائية للمرشحين  5 أكتوبر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس السبت عن انتهاء المدة القانونية التي حددتها الهيئة لتلقى أوراق المرشحين، مشيرا إلى أنه تم غلق باب الترشح وجار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. آخر موعد لتقديم الطعون في انتخابات مجلس الشيوخ

غدا.. الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ وبدء الدعاية

انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف على موعد وضوابط التنازل بين المرشحين

نجل حسين صبور يخوض السباق الانتخابى للشيوخ بحكم نهائى

الهيئة الوطنية: بدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولي من النواب ٥ أكتوبر و19 للثانية

تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات البرلمان

ترشيحاتنا

كن لطيفًا..منة فضالى تبهر متابعيها بابتسامة في أحدث ظهور

حسين السيد يرد على انتقاله لـ بيراميدز : تقاضيت 3 آلاف دولار فقط مع الصفاقسي

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra .. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

أخبار الرياضة.. حقيقة تفاوض الأهلي مع سباليتي.. أمير مرتضى يكشف عن عقوبة بن شرقي

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع سباليتي وموسيماني

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يوجه رسالة قوية لوزير الدفاع القطري.. معلومات تعرض لأول مرة عن مجمع مسطرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحفيض جديد في أسعار هيونداي توسان hyundai tucson .. صور

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra .. تعرف على السعر والمواصفات.. صور