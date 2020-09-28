لليوم الثانى.. القضاء الإدارى يستقبل طعون المستبعدين من انتخابات النواب

واصلت محاكم القضاء الإدارى استقبال طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين وتستمر حتى غدا الثلاثاء لليوم الثانى على التوالى .





وتفصل المحاكم في الطعون أيام الأربعاء والخميس والجمعة، لتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعتها لاعلان القائمة النهائية للمرشحين 5 أكتوبر.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.



