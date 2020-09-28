لليوم الثانى.. القضاء الإدارى يستقبل طعون المستبعدين من انتخابات النواب

واصلت محاكم القضاء الإدارى استقبال طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين وتستمر حتى غدا الثلاثاء لليوم الثانى على التوالى .
وتفصل المحاكم في الطعون أيام الأربعاء والخميس والجمعة، لتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعتها لاعلان القائمة النهائية للمرشحين 5 أكتوبر.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس السبت عن انتهاء المدة القانونية التي حددتها الهيئة لتلقى أوراق المرشحين، مشيرا إلى أنه تم غلق باب الترشح وجار حاليا مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين ومطابقتها على أرض الواقع.