بعد هجوم ماكرون على حزب الله.. إيران: نرفض التدخلات الأجنبية في شؤون لبنان

علقت إيران، اليوم الإثنين، على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول حزب الله اللبناني،، وتأكيده أن "موضوع لبنان ملف داخلي يجب حله ضمن البيت اللبناني".





ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، إن "ما يجري في لبنان شأن داخلي وأن يحل داخل هذا البلد وفي اطار مصالح الشعب اللبناني، وان اي تحرك للمساعدة في حل هذا الشان الداخلي كالتحرك الفرنسي امر جيد، لكن الحل الاساس يجب ان يكون في النهاية بيد الشعب اللبناني".





وأكد خطيب زادة أن إيران قدمت كل ما تستطيع من مساعدة لحل القضايا الداخلية في لبنان، موضحا ان طهران لاتشجع أي بلد اجنبي للتدخل في شؤون لبنان لأن هذا التدخل ليس فقط لايساهم في حل الخلافات بل يعقد الامور اكثر فاكثر ، وفي الوقت نفسه نرحب بالمساعدات الفرنسية للبنان، لكن هناك حدودا بين المساعدة والتدخل.





وواصل حديثه عن الشأن اللبناني بالقول : ان معاناة لبنان لاتتعلق بالارهاب، بل بالعقوبات الامريكية الجبانة وتدخل بعض دول المنطقة سلبيا في الشأن اللبناني.





وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاحد، إن الطبقة الحاكمة في لبنان لم يحترموا التزاماتهم، وإن القوى اللبنانية كانت قد التزمت بتشكيل حكومة إصلاحات، لكنهم اهتموا بمصالحهم الشخصية والحزبية بدلا من المصلحة العامة.





طالب الرئيس الفرنسى حزب الله بإنهاء دوره العسكري في سوريا، معقبا: "لا يمكن أن يستمر حزب الله كجيش لحرب إسرائيل وكـ ميليشيات مسلحة في سوريا وحزب سياسي في لبنان.



