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حوادث

النقض: تأييد حكم المشدد 10 سنوات للعضو المنتدب بشركة إيجوث في قضية رشوة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:09 م
النقض
النقض
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محمد عبدالله
أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر بمعاقبة ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب السابق للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقى رشاوى مالية نظير إسناده تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لآخرين.


أصدرت محكمة النقض قرارها برئاسة المستشار سمير سامي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية نواب رئيس محكمة النقض كل من المستشار عادل ماجد، المستشار أحمد أمين والمستشار الدكتور أكرم البكري، والمستشار هشام الجندي.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقى رشاوى مالية نظير إسناده تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، كما تضمن الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغا مساويا لمبالغ الرشوة التي تحصل عليها، وعزله من وظيفته..وإعفاء باقي المتهمين (4 متهمين) من العقوبة في ضوء اعترافهم بوقائع الرشوة موضوع القضية.

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