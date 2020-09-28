شفاء الأورمان تحتفى باليوم العالمى للسياحة بالأقصر

احتفت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان بمحافظة الاقصر، باليوم العالمى للسياحة، مشيدة بسلسلة الدعم من الأفواج الأجنبية والمقيمين بمصر، لدعم أول صرح طبى لعلاج الأورام المختلفة بالمجان، فى جنوب الصعيد، حيث تلقى مرضى السرطان فى المستشفي خلال زيارات سابقة دعم كبير من وفود البعثات الآثرية الأجنبية بالبر الغربى، وذلك للمساهمة فى تقديم الدعم اللازم لصالح عشرات الآلاف من مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج اليومى داخل أقسام المستشفي المختلفة.

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وحرص وفد البعثة الآثرية الأجنبية بالبر الغربى، خلال زيارتهم السابقة للمستشفي علي لقاء عدد من المرضي، وتحدثوا معهم لمعرفة طبيعة العلاج المقدم لهم وسبل تقديم الدعم لأبناء صعيد مصر، ورافق الوفد الأجنبي الأطباء بالمستشفى في جولة علي أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والرعاية المركزة والعمليات التي تعمل لخدمة الآلاف من المرضي بمحافظات الصعيد، لتعريفهم بآخر التطورات العلمية التى حققتها المستشفي ومنها نشر أبحاث لفريق معمل الباثولوجى فى الدوريات العالمية.



