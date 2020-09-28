أهم الأخبار.. أسماء مرشحى القوائم في انتخابات النواب 2020.. تطورات أزمة أذربيجان وأرمينيا .. بابجي تقتل طفلا في بورسعيد

تعرف على أسماء مرشحى القوائم في انتخابات مجلس النواب 2020.. مستندات





حصل موقع صدى البلد على أسماء مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر لمجلس النواب والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالقطاعات الأربعة: (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا - قطاع شرق الدلتا وجنوب الزقازيق - قطاع غرب الدلتا وشرق الإسكندرية - قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وجنوب الجيزة).. للمزيد اضغط هنا





سكتة قلبية.. تفاصيل مصرع طفل بورسعيد بسبب لعبة بابجي

استقبل مستشفي السلام بمحافظة بورسعيد منذ قليل جثة لطفل في الثانية عشر من عمره لافظا أنفاسه.. للمزيد اضغط هنا





بعد تدخل أردوغان فى أزمة أذربيجان وأرمينيا.. الليرة التركية تهوى لمستوى قياسي

سجلت الليرة التركية، اليوم الإثنين، هبوطًا حادًا أمام الدولار الامريكي، بعد تدخل تركيا في أحدث صراع إقليمي بين أذربيجان وأرمينيا.. للمزيد اضغط هنا









دعم الشرعية فى اليمن يعلق على اتفاق تبادل الأسرى

رحب المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بنتائج "اتفاق" تبادل الأسرى الذي أعلن عنه اليوم من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر .. للمزيد اضغط هنا









صاحب نظرية الفيروس مؤامرة.. كورونا يقتل أحد أكبر مؤيدي ترامب

قتل فيروس كورونا السياسي الأمريكي صاحب نظرية المؤامرة بوصف فيروس كورونا على أنه "خدعة"، مدعيًا بأنه جزء من "أجندة اشتراكية''.. للمزيد اضغط هنا









في ذكرى رحيله الـ 50.. متحف جمال عبد الناصر قصة كفاح وطن

يحكي متحف جمال عبد الناصر، من خلال محتوياته أحداث فترة عصيبة من حياة الأمة العربية، وقصة حياة وكفاح وطن من خلال قصة حياة الزعيم الراحل "عبد الناصر" الذي تمر هذه الأيام الذكرى الـ 50 لرحيله للمزيد اضغط هنا









لن نتمكن من إنقاذ الجميع.. بريطانيا تحدد ميعاد إنتاج لقاح كورونا

صدم الخبراء في بريطانيا المواطنين بأخبار غير سارة في الأيام الماضية بأنهم لن يتمكنوا من انقاذ المرضى ليس في بريطانيا و لكن حول العالم بعد أن تطلعت بعض الدول في أن اللقاح الذي تعمل عليه بريطانيا حاليا سينتج قريبا و يطرح في الاسواق .. للمزيد اضغط هنا