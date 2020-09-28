AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في أسبوعين

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
ستهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي، مسجلة أعلى مستوياتها في قرابة أسبوعين، بدعم مكاسب قطاع البنوك، وسط تفاؤل المستثمرين حيال انتهاء الموجة البيعية التي شهدها على مدار جلسات الأسبوع الماضي، في أعقاب تقارير تشير إلى تورط مصارف كبرى في عمليات نقل أموال مشبوهة.

ارتفع مؤشر"يوروستوكس 600" بنسبة 1.57% مسجلا 361 نقطة، كما صعد مؤشر"كاك" الفرنسي نحو 1.56% عند مستوى 4803 نقطة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2.44% عند مستوى 12773 نقطة، في حين سجل مؤشر"فوتسي 100" البريطاني صعودا بنسبة 1.23% عند 5194 نقطة.

كما تلقت الأسهم دعما من آمال متزايدة حول إحراز تقدم في الجولة المرتقبة من المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بشأن اتفاق ما بعد الانفصال"بريكست"، بعد تعثر المحادثات السابقة.

يشار إلى أن أسهم مصرف "إتش إس بي سي" سجلت ارتفاعا بنسبة 10 % خلال تعاملات اليوم، بعدما كانت قد هوت لأدنى مستوى منذ عام 1995 خلال جلسات الأسبوع الماضي، بسبب تقارير صفقات غسيل الأموال ، كما ارتفعت أسهم مصرف"كوميرز بنك" بنحو 4 % عقب تقارير تفيد مجيء رئيس تنفيذي جديد لبنك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مارك داودينج، محلل اقتصادي لدى مجموعة"بلو باي" قوله:" من الصعب استمرار الاتجاه النزولي للأسواق، فحينما نطلع إلى عام 2021، نترقب نموا اقتصاديا أقوى مدعوما بسياسات نقدية تحفيزية وآمال بشأن توافر لقاح لفيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي بحلول أواسط العام المقبل".
Advertisements

ترشيحاتنا

يرغب في التدريب بإيطاليا.. سباليتي يصدم جماهير الأهلي

إسقاط قيد نجل محمد مرسي من جداول نقابة المحامين

سنوفر التمويل اللازم..رئيس الوزراء يكلف بإعداد خطة عمل تنفيذية لتنظيم الأسرة

بفيديو من كواليس شارع محمد علي.. شيريهان تستعيد ذكرياتها مع المنتصر بالله

لن نتمكن من إنقاذ الجميع.. بريطانيا تحدد ميعاد إنتاج لقاح كورونا

حسين السيد يرد على انتقاله لـ بيراميدز : تقاضيت 3 آلاف دولار فقط مع الصفاقسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهدد حياتك.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بجلطات الدم

تحفيض جديد في أسعار هيونداي توسان hyundai tucson .. صور

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها