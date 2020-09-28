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أخبار العالم

ألمانيا في خطر.. ميركل تحذر من تزايد إصابات كورونا وتكرار سيناريو فرنسا الحالي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:22 م
انجيلا ميركل
انجيلا ميركل
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شيماء مصطفى
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن قلقها إزاء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مشاركة في مؤتمر عبر الفيديو لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، فقالت ميركل، اليوم الاثنين، إنه يتعين التصدي بوضوح شديد لبؤر العدوى المحلية، وإلا فسترتفع أعداد الإصابات بحلول عيد الميلاد، كما هو الحال في فرنسا حاليا.

وأكدت ميركل أن أعداد الإصابات في أوروبا مقلقة، مشددة على ضرورة بذل الجهود في ألمانيا حتى لا تستمر الأرقام في النمو باطراد.

وتعتزم ميركل عقد مؤتمر عبر فيديو مع رؤساء حكومات الولايات غدا الثلاثاء لمناقشة الإجراءات المناسبة لمواجهة الأعداد المتزايدة من الإصابات. ومن المتوقع أن تكون الأولوية في المحادثات للمدارس ومراكز الرعاية النهارية والاقتصاد.

ووفقا للمصادر، أعربت ميركل عن قلقها إزاء الوضع الاقتصادي، وفي الوقت نفسه، أبدت شكوكا في أن حكومة ولاية برلين كانت تحاول بجدية اتخاذ إجراءات ضد تفشي الوباء في ضوء الارتفاع الحاد في الأعداد في العاصمة، وقالت: "شيء ما يجب أن يحدث في برلين".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 285332 حالة.
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