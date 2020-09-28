التجربة الصينية فى تحسين الخدمات العامة من خلال التحول الرقمى بمصر .. ندوة للدراسات الاقتصادية غدا

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية غدا الثلاثاء، ندوة إلكترونية عبر تطبيق زووم بعنوان: "التجربة الصينية فى تحسين الخدمات العامة من خلال التحول الرقمى: الدروس المستفادة لمصر".

ويتحدث فى الندوة الوزير مفوض هان بينغ بسفارة جمهورية الصين الشعبية؛ وأحمد كوجك، نائب وزير المالية المصرى؛ والدكتور خالد درباله، خبير التحول الرقمى؛ وخبراء من الجانبين المصرى والصينى. وتدير الندوة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، ويرأسها عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز.

وتهدف الندوة لعرض تجربة الصين الناجحة فى مجال التحول الرقمى والطريقة التى تم بها هذا التحول، والتى حققت قفزات كبيرة خلال فترة تفشى فيروس كوفيد 19، وكيفية استفادة الجانب المصرى من هذه التجربة الثرية بالتركيز على مجال الضرائب والجمارك وتسجيل العقارات ودعم الجهود المصرية فى التحول الرقمى بهذه القطاعات.

وستتوفر خدمة الترجمة الفورية على تطبيق زووم خلال الندوة، كما سيتم عرضها في بث مباشر على صفحة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عبر تطبيق facebook.