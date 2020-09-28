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محافظات

يحدث في المحلة.. حملات نظافة وصيانة أعمدة إنارة بالوحدات المحلية القروية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين، استكمال المشروعات الجاريه في نطاق المركز، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وتابع رئيس المدينة تدشين حملات نظافة على الطرق الرئيسية بمداخل مدينة المحلة والتي تشمل مدخل المحله الجنوبي ( طريق المحلة / طنطا ) وطريق المحلة / المنصورة و طريق المحلة كفر / الشيخ بطول حوالي 75 كيلو مترا تم خلالها رفع القمامة والأتربة من جوانب الطريق.

كما وجّه رئيس المدينة العمالية بابضروره استمرار تلك الحملات لتحسين المظهر العام لمدينة المحلة.

وفي إطار خطه التحول الرقمي للدوله تم اليوم اعمال حفر لكابلات الاتصالات لمشروع التحول الرقمي لقريه الهياتم حيث سيتم مد تلك الخطوط لجميع المصالح الحكوميه بالهياتم، كما تستكمل اعمال مشروع الصرف الصحي بقريه كفر الجنينه بالوحده المحليه بميت الليت هاشم كما تم اصلاح محطات الصرف بقري شبرا ملكان وعياش وتزويد المحطة بالفنيين اللازمين لضمان حسن سير العمل في تلك المحطات.

 ومن الجدير بالذكر انه تم عمل حمله صيانه لكشافات الاناره حوالي 30 عامود اناره بطريق المقابر بالمعتمديه كما استكملت اعمال التطهير و التعقيم بالقري حفاظًا على سلامة المواطنين.
يحدث في المحلة.. حملات نظافة وصيانة أعمدة إنارة بالوحدات المحلية القروية
يحدث في المحلة.. حملات نظافة وصيانة أعمدة إنارة بالوحدات المحلية القروية
يحدث في المحلة.. حملات نظافة وصيانة أعمدة إنارة بالوحدات المحلية القروية
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