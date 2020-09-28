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أخبار البلد

الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 19 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 625 ألفا و371 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 374 ألفا و263 رأس أبقار، 207 آلاف و731 رأس جاموس، 33 ألفا و685 رأس أغنام، 9692 رأس ماعز" خلال 8 أيام.

وأوضح التقرير أيضًا انه تم تحصين 616 ألف و19 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 366 ألف و514 رأس أبقار، 206 ألف و204 رأس جاموس، 33 ألفا و81 رأس أغنام، 9692 رأس ماعز، 528 رأس جمال" خلال ثمانية أيام أيضًا.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كل المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.
الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع
الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع
الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع
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