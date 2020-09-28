التخطيط تمنح النقل 100 مليون جنيه لرفع كفاءة طريق أسوان - العلاقي .. 24.2% نصيب المحافظة من الاستثمارات الحكومية في جنوب الصعيد بـ 6.51 مليار جنيه

لرفع كفاءة طريق أسوان - العلاقي.. التخطيط تفتح اعتمادًا إضافيًا لـ النقل بـ 100 مليون جنيه

اسوان تستحوذ على 24.2% من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لـ جنوب الصعيد

6.51 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات الحكومية المُخصصة لمحافظة أسوان

اعتمدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبلغ 100 مليون جنيه كاعتماد إضافى لوزارة النقل للبدء في رفع كفاءة طريق أسوان/ العلاقي، بطول 150 كم والبالغ تكلفته 560 مليون جنيه.

وأكدت وزيرة التخطيط،في تصريحات لها اليوم، الأهمية الاقتصادية لقطاع النقل حيث تعد شبكات النقل بكل أنواعها بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، حيث يتم من خلالها الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، وتمكين مواقع الإنتاج من الحصول على متطلّباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل. ولذا، يُمثّل ناتج هذا القطاع مُدخلًا هامًا من مُدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات السلعية والخدمية، مثل قطاعات التجارة والصناعة الاستخراجية والتحويلية، مضيفة أنه من هنا تأتي أهمية تحسين كفاءة هذا القطاع والنهوض بإنتاجيته لتأثيراتها الإيجابية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق.

وأشارت إلى الرؤية التنموية لقطاع النقل ومحاوره الأساسية، كما ورد بالخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022)، حيث تستهدف رؤية مصر 2030 "توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية، ويدعم – في الوقت ذاته – دور النقل على الـمستويين الإقليمي والدولي"





اكدت أن مؤشّرات قطاع النقل أصبحت من الـمؤشّرات الرئيسة الدالة على درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول،حيث يحتل أهمية خاصة لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميّز في منتصف طرق النقل وبالقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو يُمثّل نقطة قوة ويهيئها لتصبح مركزًا ومحورًا عالميًا رئيسًا في خدمات النقل واللوجيستيّات.

وأوضحت السعيد أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لإقليم جنوب الصعيد (24.2%) بخطة 20/2021، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المُخصصة لمحافظة أسوان بعام الخطة نحو 6.51 مليار جنيه.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن أهم مشروعات قطاع النقل والتخزين بمحافظة أسوان بخطة 20/2021 بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق أسوان/ العلاقى؛ تتمثل في استكمال كوبري كلابشة وكوبري دراو على النيل، ومحور كوبرى بديل لخزان أسوان على النيل، واستكمال المرحلة الأولى بطول 4.6 كم حتى المنطقة الصناعية الجديدة بأسوان) (الطريق الإقليمي شرق النيل)





بالإضافة إلى رصف طرق بالمناطق التالية (إدفو – دراو - كوم أمبو - بمركز أسوان - نصر النوبة)، وازدواج ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى بطول 50 كم.