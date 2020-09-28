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منوعات

بسبب السياسات الفاشلة.. 800 ألف حالة انتحار سنويا في تركيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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مريم صليب
كثفت تركيا في الفترة الماضية جهودها في كيفية الاعتداء على الجار وفرض سلطتها بالقوة العسكرية على باقي الدول المحيطة بها، ما أدى إلى هشاشة الاقتصاد الداخلي بها وزيادة الدين الخارجي لها. 

و حسب ما نشر في صحيفة "زمان" التركية، فإن عدد حالات الانتحار في تركيا زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب السياسات الفاشلة التي يتبعها اردوغان في التعامل مع المواطنين والخدمات الطبية والصحية السيئة التي تعاني منها المستشفيات. 

نشرت الصحيفة دراسة جديدة توضح إرتفاع مؤشرات الإنتحار في تركيا حيث وصلت إلى 800 ألف حالة انتحار سنويًا، وأن 79 % من إجمالي الحالات من المواطنين الفقراء في تركيا، من المواطنين الاتراك الذين لم يجدوا طريقا لإنهاء حياتهم سوى الانتحار والهروب من ذلك الواقع المؤلم الذي تعيشه تركيا ، فبرغم من حروبها العسكرية فإنها منهارة داخليا اقتصاديا واجتماعيا. 

وفقا لآخر تقرير من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فإن تركيا تراجعت بشكل سلبي للغاية في الفترة الأخيرة، وخاصة بسبب الإغلاق في فترة انتشار فيروس كورونا ،الذي أدى إنهيار الاقتصاد التركي والضغط على المواطنين ودفعهم إلى الإنتحار. 
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