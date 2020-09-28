AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمتابعة سير العمل بالمخابز .. جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:32 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من المخابز بمدينة الفيوم، لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مدى مطابقة المعروض من الخبز للمواصفات، كما تابع المحافظ خلال الجولة مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. 

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال جولته المفاجئة تفقد سير العمل بعدد 4 مخابز بنطاق مدينة الفيوم، منها مخبز بمنطقة البارودية، ومخبزين بمنطقة السهرايه، وآخر  بشارع الورشة، حيث اطمأن على المواصفات الفنية للخبز من حيث الوزن، وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالمسافات البينية بين المترددين على المخبز، حفاظا على سلامتهم. 


ولفت "التوني" إلى توجيهات محافظ الفيوم خلال الجولة، لرئيس المدينة، بتكثيف حملات النظافة، وتنظيم حملة نظافة بمنطقة السهراية بعد أن لاحظ المحافظ وجود تراكمات للقمامة بالمنطقة، وقد تبين قيام إحدى المستشفيات القريبة فى المنطقة بإلقاء المخلفات والنفايات الطبية بالشارع، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم بالفعل تحرير محضر بيئة للقائمين على المستشفى. 

 كما وجه المحافظ خلال الجولة بتكثيف أعمال النظافة بالمخابز، وتكثيف لجان المتابعة والحملات التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون والتنسيق بين مديريتي التموين والشئون الصحية ومباحث التموين.
لمتابعة سير العمل بالمخابز .. جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم
لمتابعة سير العمل بالمخابز .. جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم
لمتابعة سير العمل بالمخابز .. جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم
لمتابعة سير العمل بالمخابز .. جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة رئيس لجنة البارودية بغرب الفيوم بامتحانات الدبلومات الفنية للتحقيق

التموين تعلن 6 قرارات مهمّة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. الموافقة على مطالب إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية وزيادتها من ٢١٣ جنيها إلى ٢٦٥ جنيها للجوال الواحد

ضبط 900 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الفيوم

محافظ الشرقية يتفقد مخابز كفر العزازي ويضبط سيارة تسير عكس الاتجاه

ترشيحاتنا

انتظروا الرد.. إبراهيم سعيد يتوعد رضا عبد العال علناً بعد مناوشتهما الأخيرة

لتشجيعها ودعمها المتواصل.. شاهد اللاعبة ميار شريف تشكر الشعب المصري ومحمد صلاح

جمع متعلقاته.. السويسري فايلر يحسم موقفه النهائي مع الأهلي

الأهلي يجهز تحويلًا بنكيًا لـ فايلر بـ 575 ألف دولار

بالفضي اللامع.. هند عبد الحليم بإطلالة أنيقة رفقة زوجها

وزير الدفاع: شعب مصر العظيم وقياداته الواعية يصنعون حقبة جديدة من التاريخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هجوم الفتيات.. كيف دافعت راندا فكري عن برنامجها انت الراجل

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها

هيونداي أكسنت hyundai accent RB موديل 2021 رسميا في مصر .. صور