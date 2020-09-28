لمتابعة سير العمل بالمخابز .. جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من المخابز بمدينة الفيوم، لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مدى مطابقة المعروض من الخبز للمواصفات، كما تابع المحافظ خلال الجولة مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال جولته المفاجئة تفقد سير العمل بعدد 4 مخابز بنطاق مدينة الفيوم، منها مخبز بمنطقة البارودية، ومخبزين بمنطقة السهرايه، وآخر بشارع الورشة، حيث اطمأن على المواصفات الفنية للخبز من حيث الوزن، وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالمسافات البينية بين المترددين على المخبز، حفاظا على سلامتهم.









ولفت "التوني" إلى توجيهات محافظ الفيوم خلال الجولة، لرئيس المدينة، بتكثيف حملات النظافة، وتنظيم حملة نظافة بمنطقة السهراية بعد أن لاحظ المحافظ وجود تراكمات للقمامة بالمنطقة، وقد تبين قيام إحدى المستشفيات القريبة فى المنطقة بإلقاء المخلفات والنفايات الطبية بالشارع، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم بالفعل تحرير محضر بيئة للقائمين على المستشفى.





كما وجه المحافظ خلال الجولة بتكثيف أعمال النظافة بالمخابز، وتكثيف لجان المتابعة والحملات التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون والتنسيق بين مديريتي التموين والشئون الصحية ومباحث التموين.