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أخبار العالم

سلطنة عُمان: السياحة مصدر رئيسى للنمو الاقتصادى والاجتماعى

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:30 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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مـيـس رضـا

شاركت سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام، والذى يأتى هذا العام تحت شعار "السياحة والتنمية الريفية".

 

 

وأكدت السلطنة فى كلمة لها بهذه المناسبة، أن السياحة أصبحت مصدرًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي للدول والمجتمعات المحلية الحاضنة لها من خلال التمكين وبناء القدرات والمهارات وتطوير البنية التحتية في محيطها وتوفير الوظائف وفرص العمل.


 

ويتزامن الاحتفاء باليوم العالمي للسياحة هذا العام مع إعادة هيكلة قطاع السياحة مع قطاع التراث بالسلطنة في شقيه المادي والطبيعي إلى جانب المعارف التقليدية المتنوعة، كما يتزامن مع التوجه لتنفيذ عدد من برامج ومبادرات الاستراتيجية العُمانية للسياحة التي تتضمن تطوير 14 تجمعًا سياحيًا في مختلف محافظات السلطنة، تأخذ في الحسبان عناصر الاستدامة وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز دورها في حماية تراثها الثقافي وحماية إرثها وعاداتها من الاندثار.

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