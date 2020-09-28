AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انطلاق فعاليات تدريب القيادات الشبابية لتنمية المناطق العشوائية بجامعة حلوان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:34 م
جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية
Advertisements
كريم ناصر
انطلقت فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية التي ينظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان عن "تدريب القيادات الشبابية لتنمية المناطق العشوائية بحلوان" بهدف إعداد هؤلاء الشباب كوادر وقيادات شبابية في المنطقة العشوائية، لمشاركتهم في تنمية المنطقة .

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية. 



وقد حاضر اللواء محمد عبد الواحد خلال برنامج تدريب القيادات المجتمعية وطرح مناقشة حول الإنتماء والأمن القومى، كما تناول موضوع الشائعات والتى تزداد خلال الفترة الحالية واسباب ظهورها


 كما تطرق لمناقشة طرق الاقناع وذكر أهمها وهي الاقناع بأستخدام العاطفة واستخدام المنطق وكذلك التحايل وغيرها، كما ناقش سيادته أنواع القوى لدى الدول  وتحديدا الدول العظمى التى استخدمت القوي الناعمة بما لها من تأثيرا قويا على الشعوب  لتحقيق أغراض ومصالح لم تكن تتحقق باستخدام القوي الصلبة. 

كما حاضرت الدكتورة جيهان عمارة استاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية وعضو مجلس إدارة مركز تعليم الكبار خلال البرنامج التدريبي متحدثة عن برامج محو الأمية وكيفية الزام المواطن بتعلم القراءة والكتابة ليكون عنصر فعال فى المجتمع، كما تطرق الحوار الى كيفية توفير حافز للمواطن ليكون دافعا له لكى يسعى  بنفسه لمحو أميته. 

وقد قامت بعمل تدريب حيث قامت بتقسيم المتدربين إلى مجموعات حسب الكلية وكل مجموعة تحدد من وجهة نظرها كيفية جعل اكبر عدد من المواطنين يحرص على تعلم القراءة والكتابة حيث كانت المجموعات تنقسم إلى طلاب كلية الخدمة الاجتماعية والاداب والحقوق، من خلال التدريب الميدانى على استقطاب المواطنين وظهر دور طلاب كليات الآداب والخدمة الاجتماعية في ضرورة التوعية بضرورة تعلم القراءة والكتابة خاصة فى المناطق العشوائية وتوضيح مدى التغيير فى حياة المواطنين فى حال محو أميتهم وظهر دور طلاب كلية الحقوق فى وضع تصور لتشريع واضح يلزم المواطن بضرورة تعلم القراءة والكتابة، وقد تم تشكيل لجنة محو أمية من الشباب حسب رغبتهم في المشاركة فى البرنامج وتنفيذه سيتم قريبًا في العشوائيات. 

جدير بالذكر أن البرنامج يسعى لتحقيق هدف تنموى وتوعوى تثقيفى من خلال مشاركة عدد من الجهات وذلك لرفع وعى الشباب نحو دور الدولة فى البناء والتنمية وتعريفهم بأضرار الشائعات وكيفية مواجهتها، ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، ويسعى البرنامج إلي نشر الفكر الاستثمارى لدى الشباب من خلال مشاركة كلية الاقتصاد المنزلى لبرنامج المستثمر الصغير وريادة الأعمال

، ويضم البرنامج أيضا أهمية محو الأمية التى تنتشر في العشوائيات ودور مركز محو الامية في الجامعة بالتعاون مع مركز رصد ودراسة المشكلات في النزول إلى العشوائيات وحصر احتياجات المواطنين للاستفادة من برنامج محو الأمية. 

ومن المتوقع ان يتم اكساب الشباب قيم الانتماء وفكر تطوير المناطق القاطنين فيها، والتدريب على رفع المهارات الحياتية سواء لهم أو مجتمعهم، وتحفيز الشباب على ابتكار مبادرات تنموية لخدمة مجتمعهم والحفاظ على الاستدامة للجهود التى تتم في مجتمعهم،وبذلك يمكن ايجاد المواطن الايجابى القادر على تطوير المجتمع الذى يعيش فيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية في حوار خاص لـ صدى البلد: لدينا ١٧ مليون أمي في محافظات الجمهورية وعلى رأسها المنيا.. ونستهدف من 400 -500 ألف فرد سنويا

جامعة حلوان ترصد احتياجات المواطنين في منطقة كفر العلو

اليوم العالمي لمحو الأمية.. التعليم في مصر بوابة التنمية واستدامتها

لتنمية العشوائيات.. جامعة حلوان تطلق فعاليات تدريب القيادات الشبابية

ترشيحاتنا

إسقاط قيد نجل محمد مرسي من جداول نقابة المحامين

النقض تؤيد إعدام المتهمين في قضية لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة

كل واحد يبص في ورقته.. عارفة عبدالرسول لمهاجميها بسبب المايوه: سيبوني أنا أدخل النار

في ذكرى رحيل أحمد رمزي.. تعرف على عدد زيجاته

صفقة جديدة فى الأهلي.. تفاصيل اتفاق خاص بين أحمد بيكهام ووادي دجلة

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار ..تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هجوم الفتيات.. كيف دافعت راندا فكري عن برنامجها انت الراجل

الرجال أكثر صبرا من النساء.. راندا فكري توضح فكرة برنامجها

هيونداي أكسنت hyundai accent RB موديل 2021 رسميا في مصر .. صور