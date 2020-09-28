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محافظات

محافظ المنوفية يترأس اجتماعًا تنسيقا لمناقشة آليات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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مروة فاضل

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقا لمناقشة آليات التخلص الأمن من النفايات الخطرة المستخرجة من المنشأت الطبية بنطاق المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


حضر الاجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير العام  المساعد وممثلى مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ورئيس مركز ومدينة شبين الكوم .ورؤساء حى غرب وشرق شبين الكوم.


فى بداية الاجتماع وجه محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين المسئولين بمديرية الشئون الصحية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لمراجعة التعاقدات الخاصة بالمنشأت الصحية للتخلص الأمن من تلك النفايات والحد من إلقائها بالشوارع لمنع العدوى والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم  وإتخاذ كافة  الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مسئولى المنشأت الطبية المخالفين لشروط التخلص الأمن من تلك النفايات   .


كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام  المساعد وعضوية ممثلين من مديرية الشئون الصحية ومدير  إدارة البيئة بالمحافظة  ، وكذا تشكيل لجان فرعية بمراكز الوحدات المحلية   برئاسة رئيس  المركز أو المدينة وعضوية مديرالإدارة الطبية ومسئول البيئة بالمركز ، على أن تختص تلك اللجان المرور على المنشأت  الطبية وتحديد كميات النفايات المستخرجة وكيفية طرق نقلها و التخلص منها بشكل أمن ومنع إلقائها بالشوارع وداخل صناديق القمامة  والتأكد من  دفن نواتج  حرق وفرم النفايات.


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على إستمرار الحملات التفتيشية على المنشأت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

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