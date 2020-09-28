50 عاما على رحيله ..إكسترا نيوز تعرض تقريرا لكلمات نادرة لجمال عبد الناصر

عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرا ، بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على رحيل زعيم الأمة جمال عبد الناصر.





وعرض التقرير كلمات للزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، وهو يتحدث للشعب المصري عن إنجازاته في تأميم شركة قناة السويس.





كما ضم التقرير لقطات من بكاء الشعب المصري ، خلال توديعه للراحل جمال عبد الناصر ، كدليل على تقدير واعتزاز الشعب المصري بزعيمهم الراحل .





وينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان: "جمال عبد الناصر.. تحديات وإنجازات"؛ والذي تنطلق فعالياته في تمام الحادية عشرة صباح غد الاثنين بمقر المجلس الأعلى للثقافة؛ بمشاركة نخبة كبيرة من المؤرخين والإعلاميين والسياسيين؛ يقام المؤتمر في إطار الاحتفاء بذكرى الزعيم جمال عبد الناصر وبمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيله.





يتضمن المؤتمر جلسة افتتاحية وثلاث جلسات بحثية بالإضافة إلى مائدة مستديرة؛ وذلك على النحو التالي تبدأ الجلسة الافتتاحية بمسرح الهناجر بكلمة أمين عام المؤتمر محمد الشافعي، ثم كلمة رئيس المؤتمر المفكر الكبير محمد فايق، تليها كلمة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، وأخيرا كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.