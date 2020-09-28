لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.. جامعة دمنهور تطلق مبادرة شبابية

اجتمع الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، بعمداء ووكلاء الكليات بمجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الأثنين الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠.

وقدم "صالح " التهنئة للواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بمناسبة العيد القومى للمحافظة وافتتاح ٢٩ مسجدا بمحافظة البحيرة متمنيا مزيدا من التقدم والرقي، مشيدًا بدور الدولة فهي دولة إعمار تبني وتشيد مما يدل على البناء والتقدم .

وأكد "صالح " على دور الجامعة المهم فهى تلعب دورًا مهمًا في قيادة التعليم والتعلم والبحث والتقنية وفي زيادة الوعي العام من خلال نشر الوعى بالمشروعات القومية فى الدولة وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي ، والتصدى لحروب الجيل الرابع والخامس التى تستهدف هدم الدولة وترويج الشائعات والأكاذيب وغرس قيم الانتماء والمواطن، وذلك إنطلاقا من دور الجامعة فى خدمة المجتمع تحت شعار "جامعة بلا أسوار " فيجب على جميع الكليات بالعمل على نشر الوعي بين الشباب والطلاب، فإن الجامعة مسؤولة عن تثقيف صناع القرار الذين يشكلون المستقبل.





وتلعب أيضا الدور الرئيسي في تزويد المجتمع بالمواطن المسؤول.

ووجه "صالح" عمداء الكليات ووكلاءها بعمل خطة إنجازات كل الكلية ونشرها للطلاب وكذلك التعريف بالمشروعات القومية للدولة، واستكمل المجلس بمناقشة جدول الأعمال ومايستجد.

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