هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي كلف بتدشين 112 سفينة للشباب.. فيديو

أوضح الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، أن الرئيس السيسي كلف الهيئة بتدشين 112 سفينة للشباب ، ضمن أعمال تطوير الهيئة.





ولفت الفريق أسامة ربيع ، خلال لقائه على فضائية إكسترا نيوز ، أن تدشين السفن سيشمل 3 مجموعات، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من 34 منها خلال شهر ديسمبر المقبل.





ودشنت هيئة قناة السويس، صباح اليوم، قاطرة اللواء بحرى لطفى جاد الله، -الذى شارك بطاقمه فى مهاجمة المدمرة الاسرائيلية إيلات-، من طراز «مصاحب».





من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إطلاق اسم اللواء بحري لطفي جاد الله علي القاطرة الحديثة، جاء تخليدا لذكراه وتقديرا لمسيرة عطائه خلال خدمته في البحرية المصرية.





وتعمل القاطرة بقوة شد ٧٠ طنا بطول 35.87 متر، ويصل عرضها إلى 12.5 متر و70 طنًا قوة الشد، وتعمل بعمق يصل إلى 4.5 متر وغاطس 3 أمتار، ويشهد التدشين، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بترسانة بورسعيد البحرية.