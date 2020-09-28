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رياضة

استعدادا لأول كأس إقليمي.. 50 مدربا مصريا يشاركون في دورة المهارات الفردية للسلة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
50 مدربًا ومدربة من مصر يشاركون في الدورة التدريبية الافتراضية في المهارات الفردية لكرة السلة، والتي تقام استعدادًا لإقامة أول كأس إقليمي مطلع عام 2021 ، والتى  انطلقت أمس برعاية الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي وبتنظيم الأولمبياد الخاص المصري، بمشاركة مدربين ومدربات من 15 دولة عربية وتستمر حتى يوم 30 سبتمبر.

وتأتي أهمية تلك الدورة التدريبية الى اقامة أول كأس افتراضى فى مهارات كرة السلة بداية مطلع عام 2021 ، وحرص كل من الدكتور عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب خلال الجلسة الافتتاحية بنقل تحيات المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى وتقديم تحية شكر للمهندس هانى محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصرى على تنظيم تلك الدورة والتي شهدت إقبالا كبيرا من مدربين متخصصين فى كرة السلة  من مختلف دول المنطقة.
 
ويشهد اليوم الثانى من هذه الدورة قيام د. عبد العزيز الملا بالقاء محاضرة عن التغذية الصحيحة للاعبي الأولمبياد الخاص، ويقوم د. إيهاب إسماعيل بإلقاء محاضرة عن الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب.
            
ويمثل مصر  فى تلك الدورة الاقليمية الهامة 50  مدربا ومدربة من مختلف الاندية المصرية ومن مختلف محافظات مصر ، وتعد مشاركة مصر هي الأكبر في تلك الدورة الإقليمية.
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