أخبار العلوم والتكنولوجيا ..7 أخطاء يومية ثمنها تدمير هاتفك.. أفضل تطبيقات لحمايتك من الاختراق .. و3 ميزات في واتسآب لا يعرفها أحد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يحتوى تطبيق المراسلة الأشهر واتسآب WhatsApp على العديد من الميزات المجهولة بالنسبة للكثيرين من المستخدمين، على الرغم من استخدام التطبيق لساعات طويلة يوميا، وتساهم الميزات المجهولة في واتسآب على تغيير تجربة المستخدمين، والعمل على سهولة التطبيق واختصار الكثير من الوقت .
يواجه مستخدمو الهواتف الذكية مشكلة شائعة وهى توقف التطبيقات على هواتفهم فجأة، وبدون أى أسباب أو مشكلات يعانى منها الهاتف، والأمر الذى يدفع المستخدمون بإعادة تشغيل الهاتف أكثر من مرة ولكن دون جدوى .
يقوم عدد كبير من المستخدمين بارتكاب العديد من الأخطاء أثناء استخدام هواتفهم بشكل يومى، الأمر الذى يعمل على تدمير هذه الهواتف على المدى الطويل ويؤدى إلى بطء كبير في أداء الهاتف بشكل ملحوظ كما يعمل على تلف البطارية وقصر عمرها .
مع ازدياد عمليات الاختراق على هواتف الأندرويد مؤخرا، زادت الحاجة إلى الاهتمام بالقيام بتشفير الهواتف الذكية، للمحافظ عليها من الاختراق لحماية البيانات الشخصية والمعلومات الأخرى بالغة الأهمية.