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منوعات

فيروس كورونا يقضي على مليون شخص حول العالم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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مريم صليب
أخذت الأعداد تتزايد و الخوف من كورونا بدا ينتشر يوما عن يوم ، فإن قرار إعادة فتح الأماكن العامة و المطاعم و المقاهي قد يكون السبب في حدوث كارثة جديدة في الأايام المقبلة . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن أكثر من  1،000،502 شخص توفى متأثرا بإصابته بكورونا  ،  بحسب  world meter الذي يحسب الإجماليات من المصادر بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.

وتصدرت الولايات المتحدة  أكبر عدد من الوفيات ، حيث بلغت 209296 حالة وفاة ، بينما تأتي البرازيل في المرتبة الثانية حيث توفي 141503 أشخاص بسبب فيروس كورونا . 

وحذر رئيس الوزراء البريطاني من عدم تكاتف الجميع و سعي كل دول العالم في إنهاء تلك الكارثة ، وأكد أن الإتحاد سيدفعالجميع إلى الأمام أما اللامبالاة سيدفع ثمنها الجميع . 



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