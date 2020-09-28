فيروس كورونا يقضي على مليون شخص حول العالم





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن أكثر من 1،000،502 شخص توفى متأثرا بإصابته بكورونا ، بحسب world meter الذي يحسب الإجماليات من المصادر بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.





وتصدرت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات ، حيث بلغت 209296 حالة وفاة ، بينما تأتي البرازيل في المرتبة الثانية حيث توفي 141503 أشخاص بسبب فيروس كورونا .





وحذر رئيس الوزراء البريطاني من عدم تكاتف الجميع و سعي كل دول العالم في إنهاء تلك الكارثة ، وأكد أن الإتحاد سيدفعالجميع إلى الأمام أما اللامبالاة سيدفع ثمنها الجميع .









أخذت الأعداد تتزايد و الخوف من كورونا بدا ينتشر يوما عن يوم ، فإن قرار إعادة فتح الأماكن العامة و المطاعم و المقاهي قد يكون السبب في حدوث كارثة جديدة في الأايام المقبلة .